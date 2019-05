La sostenibilidad y la conciencia ecológica también ha llegado a los productos de limpieza. El "green cleaning" se impone en la fabricación Empresas de limpieza en Málaga como Limpiezas Azahara son conscientes del problema existente en el uso de productos de limpieza nocivos para la salud, es por ello que tratan de informar sobre el concepto “green cleaning” tan necesario actualmente.

Los productos habituales de limpieza no son tan buenos como parecen

La mayoría de productos de limpieza como son los ambientadores, los detergentes y jabones, los limpiadores de suelos, etc. contienen elementos químicos que resultan nocivos para el medio ambiente, incluso para los animales y personas. Estos productos suelen incluir amoniaco, productos petroquímicos, agentes tensioactivos, etc.

Por suerte la sociedad está tomando conciencia del daño que se le causa al medio ambiente, y los fabricantes de los productos de limpieza están por fin añadiendo a sus gamas de artículos, productos limpios libres de esos elementos contaminantes. Como resultado, la sociedad obtiene una mayor sostenibilidad y un mayor cuidado del medio ambiente.

El “green cleaning” es un concepto en la industria de los productos de limpiezas que ha surgido a raíz de todo este movimiento en pro del ecologismo.

La empresa de limpieza de Málaga, Limpiezas Azahara, tiene conciencia ambiental y si el cliente lo desea, esta puede llevar a cabo los trabajos haciendo uso de productos de fabricantes “green cleaning”.

Lo que se pretende con la limpieza ecológica es afectar lo mínimo a la salud humana y ambiental. La química avanzó mucho este último siglo y está mas presente que nunca en todos lados, por ello con una sobreexposición actual de químicos, es importante que se le de valor a lo natural o proveniente de lo natural.

Requisitos de los productos ecológicos de limpieza

Para que se de el caso de un producto de limpieza ecológico, se han de tener en cuenta varios factores.

Que el producto limpie en profundidad, si no fuese así, sería la antítesis de la ventaja ambiental, pues se desperdiciarían recursos al fabricarlo y al usarlo.

Han de disponer de una etiqueta ecológica, que se consigue tras pasar una serie de requisitos.

Por ejemplo, un producto de limpieza que lleve derivados del petroleo no sería un producto de limpieza ecológica.

Algunos ejemplos de componentes nocivos y sus sustitutos ecológicos serían estos:

Derivados del petroleo podrían ser sustituidos por derivados de aceites vegetales y de pino.

Aquellos que contienen NTA y EDTA, se sustituirían con el bicarbonato de sodio, el carbonato sódico, el silicado de sodio o el citrato de sodio.

Los productos que tienen lejía en cloro o hipoclorito de sodio, no podrían ser considerados ecológicos.

Hay otras medidas ecológicas en la limpieza que hay que tener en cuenta que no son solo de fabricación: lo concentrado es más eficiente por el menor uso de envases, la etiqueta de productos de limpieza biodegradable también es un punto ecológico, el rociador manual es mejor que el aerosol.

La etiqueta ecolabel

Es una etiqueta de la Unión europea, que hace un análisis de los efectos medio ambientales de los productos teniendo en cuenta su composición, su producción, distribución, utilización y como este se desecha. Son criterios validos para todos los países de la Comunidad Europea por lo que si un usuario encuentra dicha etiqueta en un producto de limpieza puede estar tranquilo de que lo que compra tiene conciencia ambiental.

Para la obtención de la etiqueta ecolabel, deben primar las sustancias de origen vegetal así como información detallada de los componentes y su procedencia. Deben además de demostrar que en su fabricación ha habido un bajo coste energético, mediante el uso de energías limpias y de protección con el medio ambiente.

