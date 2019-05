El Valencia quiere levantar la Copa del Rey el año de su centenario En la capital del Turia, el optimismo, la ilusión y la esperanza son los pilares en los que se apoya la afición valencianista, que acudirá en masa a Sevilla Nacho Moreno

viernes, 24 de mayo de 2019, 12:21 h (CET) Sólo queda un día y los nervios están a flor de piel. El Valencia Club de Fútbol y el Fútbol Club Barcelona se disputarán mañana el título copero de la presente temporada en el Benito Villamarín. Once años después, el conjunto valencianista se planta en una final y la ilusión está por las nubes. El desplazamiento de aficionados a Sevilla es masivo como lo fue en 1999, cuando el Valencia levantó al cielo de la ciudad andaluza su sexta Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, una final marcada a fuego en el imaginario colectivo valencianista porque se consiguió un título tras 19 años de sequía y, además, se inició una etapa dorada en la historia del club. La afición "ché" sueña con repetir la magia del '99 y celebrar el que sería su octavo título copero.



El Fútbol Club Barcelona, tras la debacle sufrida en la Champions ante el Liverpool en Anfield, espera poder superar a los valencianistas para lograr el doblete. Los de Ernesto Valverde cuentan con múltiples bajas sensibles, como es el caso de Ter Stegen, Coutinho, Luis Suárez, Dembélé o Arthur.



En la ciudad condal el clima con los jugadores y el cuerpo técnico está crispado y se rumorea que este partido podría decidir el futuro del técnico en el banquillo blaugrana. Messi, a punto de poner rumbo a la Copa América, es la gran esperanza de los culés para la final, y es que el astro argentino tiene suficiente capacidad como para decantar la balanza del lado de los barcelonistas.



El clima que se respira en Valencia es totalmente opuesto. En la capital del Turia, el optimismo, la ilusión y la esperanza son los pilares en los que se apoya la afición valencianista, que acudirá en masa al Benito Villamarín. La eliminación ante el Arsenal en Europa League supuso un varapalo para la plantilla y los valencianistas, pero el equipo supo reponerse del golpe y ha conseguido la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones, una liberación total para los jugadores y el técnico. Ahora, afrontan el último partido de la temporada ante el todopoderoso Barça con las ganas de hacer un buen partido y llevarse la Copa a Valencia.

El título sería la guinda perfecta en la temporada del centenario, en la que el equipo de Marcelino ha conseguido ilusionar a la grada de Mestalla y que todos tengan un objetivo en el punto de mira: la Copa del Rey. El entrenador asturiano podrá contar con todos los jugadores de la primera plantilla a excepción de Kangin Lee, que está actualmente jugando el Mundial sub'20.







