El Gran Hotel Sol y Mar**** se alza con el premio al mejor hotel de España Comunicae

viernes, 24 de mayo de 2019, 09:02 h (CET) Con una puntuación de un 92,9%, en los Kayak Travel Awards 2019 El Gran Hotel Sol y Mar****, The Unusual Hotel, ha sido elegido el mejor hotel de España en los Kayak Travel Awards 2019. En esta primera edición, se han reconocido los 100 mejores hoteles de España a partir de la experiencia de los usuarios. En el caso del Gran Hotel Sol y Mar, The Unusual Hotel, ha obtenido una valoración de “excelente” con una puntuación de 9,3. En este reconocimiento ha tenido especial relevancia su perfecta localización frente a la playa de Arenal-Bol, en Calpe y sus completas instalaciones.

Ha sido en el 2018 cuando el hotel decidió reinventarse para ofrecer a sus clientes una experiencia única y exclusiva. Con una inversión de aprox. 1 millón de euros para su reforma y bajo la filosofía de ‘The Unusual Hotel’, el hotel ofrece una experiencia única que ha sido respaldada y premiada por sus clientes. Gracias a su política “Adults Only”, el hotel garantiza a sus clientes que encuentren el confort y el descanso que desean en su estancia.

“Estamos enormemente orgullosos de este nuevo reconocimiento. Llevamos un tiempo trabajando en el giro estratégico de Gran Hotel Sol y Mar para convertirlo en el The Unusual Hotel. Un hotel diferente en el que ofrecemos a nuestros clientes una experiencia. Nosotros no ofrecemos solo pernoctar en un hotel de 4 estrellas, sino prometemos momentos únicos por la calidad de nuestros servicios y el entorno en el que nos encontramos.” declara Juan Miguel Oltra Gandía, director General de Sol y Mar Hoteles. “La expectativa de ocupación de este verano es alcanzar el lleno durante toda la temporada, así debemos seguir trabajando para que nuestros clientes sigan eligiéndonos”.

Además del confort que ofrecen todas las habitaciones y estancias comunes, el Gran Hotel Sol y Mar****, The Unusual Hotel ofrece a sus clientes unos espacios singulares como el Beach Club, una terraza volcada al Mar Mediterráneo donde disfrutar del mejor ambiente chill out, de actuaciones en vivo y de sus insuperables vistas o Dorée Gin & Sea, la gintonería de moda, en la que sus profesionales cocteleros se han formado en las mejores escuelas nacionales.

Para completar su oferta romántica, el hotel cuenta con un sinfín de oportunidades. Su Spa Club, de más de 800 metros cuadrados, dotado con unas instalaciones excelentes, cuenta con zona de spa, zona de tratamientos faciales y corporales, siempre pensando en la salud, bienestar y belleza en pareja.

Además, el Gran Hotel Sol y Mar ha sido incluido por TripAdvisor entre los 25 hoteles más románticos de España y Trivago lo ha premiado como el mejor hotel 4 estrellas de la Comunidad Valenciana, este 2019

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.