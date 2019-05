Osborne marida sus Vinos de Jerez con música clásica

Se trata de una iniciativa de la Escuela Superior de Música Reina Sofía con el apoyo de Fundación Osborne que pretende acercar la música clásica a todos los públicos: un maridaje único de clásicos de Beethoven, Mozart o Brahms con los tesoros enológicos de Osborne La bodega centenaria de Mora en el Puerto de Santa María acaba de ser testigo de un maridaje único de música clásica y vinos de Jerez. Se trata de una iniciativa de la Escuela Superior de Música Reina Sofía con el apoyo de Fundación Osborne que pretende acercar la música clásica a todos los públicos. Es uno de los seis proyectos innovadores que conforman el amplio programa Liderazgo e Innovación Musical de la Escuela de Música Reina Sofía.

‘Olores y sabores del Jerez’ es una cata-concierto del sexteto de cuerda Musical Impulsum que ilustra los paralelismos que guardan la enología y la música, estimulando el olfato, el gusto y el oído. Los Intérpretes de este sexteto son alumnos de final de grado, máster o profesionales, todos formados en La Escuela Superior de Música Reina Sofía. A través de esta actividad se ha dado la oportunidad a los alumnos de explotar su creatividad al máximo y una gran oportunidad para difundir la música de una manera diferente.

Después del Rock, llega el turno de los clásicos

No es la primera vez que las Bodegas Osborne son testigos de un maridaje de música y vino. Después del éxito de la cata Sherry on The Rock, ha llegado el turno de maridar Vinos de Jerez con música clásica. La actividad ha arrancado con la cata del emblemático Fino Quinta, un vino que se asocia a la alegría, al festejo y a la primavera y que se ha maridado con un Allegro de Wolfgang Amadeus Mozart, una pieza alegre que se asocia rápidamente a la fiesta.

Otro de los maridajes ha estado protagonizado por un Pedro Ximénez, un vino de color oscuro, muy dulce, con mucho cuerpo y denso. El sabor de este vino perdura mucho tiempo en el paladar. Para este vino se ha seleccionado uno de los compositores que crea las más dulces melodías que se pueden encontrar en la música: Piotr Tchaikovsky.