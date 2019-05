BCN Abogados crea una división de gestión inmobiliaria Comunicae

jueves, 23 de mayo de 2019, 17:38 h (CET) BCN Abogados impulsa un nuevo departamento para la gestión de inmuebles con la incorporación de especialistas en la materia http://www.bcnabogados.es BCN Abogados, despacho integrado por Abogados y Economistas, especializado en derecho mercantil y laboral, impulsa un nuevo Departamento para la gestión patrimonial.

La dirección de Bcn Abogados apuesta por dar cobertura a los clientes que tienen un patrimonio inmobiliario destacable y quieren diferenciarse de las inmobiliarias al uso.

En BCN Abogados cuentan con expertos inmobiliarios que prestarán un servicio jurídico y personal a los clientes: "Abrimos esta sección en la que únicamente gestionaremos propiedades con alguna particularidad como el Palacete d´Orsà, edificio emblemático del siglo XIX situado en la montaña de Vallvidriera con unas vistas espectaculares sobre toda Barcelona con el fin de prestar un servicio diferenciado de la inmobiliaria tradicional”.

El objetivo no es la gestión en masa de inmuebles sino la participación del despacho en determinadas operaciones: “El Palacete d'Orsà es una propiedad claramente diferenciada que precisa una atención también diferenciada, no solo por la singularidad del edificio sino también por su ubicación”

Se trata de un edificio totalmente rehabilitado, de tres plantas a cuatro vientos y sótano con bodega desde el que se divisa toda la ciudad condal. Ascensor con acceso a todas las plantas y una buhardilla con cocina y baño completo.



Entre las propiedades que se gestionarán en la nueva división, los clientes encontrarán también pisos emblemáticos en la ciudad de Barcelona, situados en las calles principales como Paseo de Gracia (frente al edificio de la Pedrera) o en Avenida Diagonal.

Con este nuevo departamento, BCN Abogados complementa sus especialidades jurídicas con conocimientos específicos de todos los aspectos jurídicos que intervienen en la compra venta de un inmueble, elaborando y negociando todos los documentos legales que se requieren para su efectividad y satisfacción del cliente.

