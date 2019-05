HongMeng OS, la respuesta de Huawei al veto de Trump El principal reto del software de la marca china será no tener que depender de otras compañías Nacho Moreno

jueves, 23 de mayo de 2019, 17:47 h (CET) En los últimos días, se ha generado un revuelo en los medios de todo el mundo debido a las presiones por parte del gobierno norteamericano a sus países aliados para que dejen de utilizar los productos de la multinacional china Huawei, ya que desde los Estados Unidos consideran que son un brazo del gobierno chino y suponen un problema para la seguridad nacional. Esto ha provocado que otras grandes empresas que hasta el momento mantenían una relación estrecha con la marca tecnológica se hayan desligado, como es el caso de Google, que el pasado domingo rompía relaciones con los asiáticos.



Pero esta situación no es nueva para el gigante chino, y es por ello que desde hace años trabajan en la idea de desarrollar un sistema operativo propio para sus dispositivos, que permita que sus usuarios no tengan que depender de Android, que se llamaría HongMeng OS. Con este software se tiene la intención de competir con Apple y Google, los principales rivales en el sector.



Según las fuentes, la compañía lleva desde el año 2012 trabajando en este sistema operativo y los expertos aseguran que está en funcionamiento desde ese mismo año, aunque por el momento, tan sólo de forma interna. Los trabajadores se han visto obligados a acelerar la producción del HongMeng OS debido a la situación que vive la empresa actualmente, por lo que se ha adelantado su fecha de salida y se prevé que llegue a todos los dispositivos de la multinacional china después de la época estival, momento en el cual las actualizaciones de Android dejarán de tener efecto en los teléfonos y tabletas Huawei.



Por el momento, no se han desvelado las características que tendrá el nuevo software, pero todo apunta a que tendría un diseño similar al de Android basado en Java y Linux, de modo que se pueda garantizar la compatibilidad de las distintas aplicaciones.



En cuanto a antecedentes, la última empresa que decidió realizar un software propio fue Microsoft con el Microsoft Phone que vio la luz en el año 2010. A pesar de estar llamada a competir con Android e iOS, las expectativas no pudieron ser cumplidas y Microsoft abandonó el proyecto en 2017.

