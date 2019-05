Toda vida merece la pena Xus D Madrid, Girona Lectores

Para construir una sociedad de los cuidados no basta contar con medios técnicos y profesionales. Se requiere una nueva cultura en la que todos se sientan responsables de todos. Y ese precisamente era uno de los mensajes de la marcha en Madrid de la Plataforma "Sí a la vida". Lo que empezó como denuncia de las políticas abortistas, especialmente en la etapa de Rodríguez Zapatero, se ha transformado en una campaña para generar conciencia de que toda vida merece la pena.

