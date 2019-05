X by Orange garantiza la seguridad en la nube gracias a las soluciones tecnológicas de Check Point Comunicae

jueves, 23 de mayo de 2019, 15:12 h (CET) La división española de tecnología B2B de Orange recurre a las soluciones de seguridad de Check Point para proporcionar servicios avanzados y fáciles de usar a sus clientes de pequeñas y medianas empresas Las soluciones de Check Point® Software Technologies Ltd. (Nasdaq: CHKP), el mayor proveedor mundial especializado en seguridad, han sido las elegidas para fortalecer la oferta de seguridad cloud de X by Orange. La división de tecnología B2B de Orange en España, ha elegido las soluciones Check Point CloudGuard para AWS y Check Point ZoneAlarm para proporcionar a sus clientes de pequeñas y medianas empresas soluciones de seguridad en la nube, dispositivos móviles y puestos de trabajo. El objetivo de X by Orange es permitir el acceso a los servicios digitales a través de la nube, ofreciendo aquellas funcionalidades que las pymes necesitan a un precio competitivo y sin exigir a cambio un compromiso a largo plazo. Creada para promover el crecimiento de las pymes, recurre a la nube para transformar y digitalizar la comunicación.

X by Orange está implementando un nuevo modelo de desarrollo de software e integración de productos como X Privacy y X Security, las dos últimas novedades de la compañía. Sin embargo, X by Orange necesitaba una solución de seguridad que garantizase que los productos fuesen asequibles, predecibles y fáciles de usar, además de proteger los datos corporativos de los clientes frente a ciberamenazas conocidas y desconocidas sin tener que aplicar una gestión activa.

"Al diseñar nuestro plan de negocios nos dimos cuenta de que ofrecer seguridad a través de un cortafuegos de última generación, un panel de control de amenazas y seguridad en los puestos de trabajo es fundamental para desarrollar un producto y un servicio de seguridad para infraestructuras digitales destinados a pymes", explica José María San José, director tecnológico y de información de X by Orange. "Tras analizar el mercado y poner en marcha una licitación muy competitiva, comprobamos que Check Point CloudGuard para AWS y Check Point ZoneAlarm eran perfectos para nuestros productos X Security y X Protection", añade San José.

Las soluciones de Check Point, clave para la protección cloud de X by Orange

Check Point CloudGuard para AWS es una solución que protege a las empresas frente a los ciberataques de quinta generación en la nube, usando para ello espacios seguros en tiempo real e inteligencia contra este tipo de amenazas. Gracias a CloudGuard para AWS, Check Point permite a X Security, un producto centrado en impedir que las amenazas y los ataques informáticos afecten a las empresas de sus clientes, analizar y filtrar todo el tráfico de internet entrante y saliente en todos los centros. De este modo, todas las comunicaciones entre los centros se cifran, autentican y protegen mediante potentes cortafuegos en la nube.

Por su parte, X Protection, desarrollado a partir de Check Point ZoneAlarm, es un servicio de seguridad integral que protege los dispositivos de las empresas. Incluye un módulo de protección para ordenadores personales con funcionalidades de antivirus y protección contra ransomware, así como un módulo de protección avanzada para móviles iOS y Android. ZoneAlarm de Check Point proporciona a X by Orange capacidades antivirus y un cortafuegos avanzado, además de medidas contra la suplantación de identidad que permiten bloquear la usurpación de identidades y una emulación de amenazas para bloquear los ataques de día cero.

Check Point señala que la nube permite interconectar un creciente número de dispositivos, por lo que es indispensable contar con soluciones de seguridad capaces de afrontar las necesidades de las empresas. "En los próximos 4 o 5 años, toda la información se almacenará en la nube. Sin embargo, no todas las empresas son realmente conscientes de lo importante que es proteger toda la infraestructura y la información disponible en entornos cloud", señala Mario García, director general de Check Point para España y Portugal.

Las soluciones de Check Point refuerzan la confianza de los clientes de X by Orange, ya que en palabras de José María San José: "Toda la conectividad y la actividad están protegidas por las soluciones avanzadas de Check Point. Nuestros clientes no tienen que preocuparse por nada. La solución está siempre actualizada, ofreciendo protección frente a amenazas conocidas y emergentes". Y añade: "Trabajar con un proveedor como Check Point ha sido fundamental para el éxito de nuestro servicio. La empresa ha mostrado un firme compromiso con el proyecto desde el principio, algo muy importante para todos los que trabajamos en este sector", concluye Jose María San José.

