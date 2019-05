En elecciones, gatos, riñas y gatadas

‘Riña de gatos’, de Eduardo Mendoza, es una novela ambientada en el Madrid del pasado. Tras las Elecciones Generales y en vísperas de las Locales, Autonómicas y Europeas, en Madrid siguen los gatos. Gatos, riñas y gatadas. Enredando madejas electorales ajenas o desenredando las propias. Con astucia, también con alguna bribonada.

Como parte de la campaña electoral o como añadidos en los que se mezcla la astucia con alguna bribonada, están apareciendo escaramuzas entre gatos madrileños: Ataques de unos a otros, y a otras. Debates electorales rozando la cuestión europea, pero tirándose a degüello ante micrófonos y cámaras, en busca del poder Autonómico y Municipal. Envites entre bloques, de grupos de derecha a la izquierda y viceversa, pero también de grupos de derecha a grupos de derecha y de izquierda a grupos de izquierda. Exhibición de parejas de tutores y tutelados (Casado-Dolors Montserrat y Casado-Martínez-Almeida, Iglesias-Isa Serra, Aldecoa-Borrell, Rivera-Aguado y Rivera-Villacís, Arrimadas-Villacís, Yayo Herrero-Sánchez Mato, Carmen Calvo-Pepu Hernández, Pilar Llop-Gabilondo, Irene Montero-María Eugenia Rodríguez). Y dos sucesos entrañables, uno censal y ambos para prensa cuore: El feliz parto de la tercera hija de Begoña Villacís. Y los abrazos y beso en boca entre la abuela Carmena y el arcangélico yogurín Íñigo Errejón.



Pero la gatada principal, sublime, ocurría en el Hotel Palace de Madrid. En dos salones, uno en la Planta de calle y otro en la inferior ¿Riña? No, fue una gatada de políticos madrileños en torno a las candidaturas a la Autonomía y al Ayuntamiento de Madrid de los dos partidos que las encuestas colocan en lugares preferentes: PSOE y PP.



En el salón de arriba, organizado por Nueva Economía Fórum, el PSOE presentaba-arropaba a su candidato para presidir la CAM Ángel Gabilondo. Presidenta del Congreso. Presidente de Senado. 6 ministros Secretarios de Estado, diputados, cargos y Felipe González. El grupo produjo comentarios entre la prensa: Encuestas y sacan a Felipe. Si el PSOE pierde en Madrid, su legislatura va a ser larga. Por eso, calor al metafísico.



Por si alguien desconociera a Gabilondo, catedrático de Metafísica que se ocupa del estudio de los problemas centrales del pensamiento, éste se ocupó en demostrar que él está más allá de la Física. Más allá de la Física y de lo que ocupa a los candidatos en campaña: En su discurso, buscando votos para gobernar la Comunidad de Madrid, estuvo más allá de lo que llega al elector y suele tratar el candidato. No rehuyó las cuestiones electorales, pero en vez de lanzarse de lleno a ellas, se fue a algo distinto y metafísico: La CAM hacia la UE. Política centrada en la UE. Con vocación de excelencia. Para recuperar lo perdido con modelos autonómicos del PP. La UE como freno al populismo. El PSOE tiene el único proyecto con prospección europea. Cambio político como necesidad. Para recuperar calidad de los servicios públicos y liderazgo económico y social, buscar grandes acuerdos contra la inestabilidad de bloques, e impulsar la lucha contra el cambio climático. Proyecto socialdemócrata apto para el pasado, el presente y lo que venga. No echar a nadie, actividad modificadora. Después, a preguntas sobre su postura frente a adversarios, siguió con sus apuntes: Haré moral, no moralina, hay mucha moralina y poca ética. Con Aguado (candidato de Ciudadanos a presidir la CAM), mejor no quedamos. Las citas electorales producen cambios muy interesantes. Yo doy de todo, menos miedo.



En el otro salón, organizado por Executive Fórum, se presentaba José Luis Martínez-Almeida, candidato a alcalde de Madrid por el PP y Abogado del Estado. Acompañado por Álvarez del Manzano, antiguo alcalde que cierra la lista popular al ayuntamiento, el candidato se lanzó a lo suyo.



Primero, cuestiones generales: Está demostrado el pacto PSOE-Indepes con el saludo de Pedro Sánchez a Junqueras y su compartido “Tenemos que hablar”. Incumplimiento de Carmena de llevar al Pleno la cuestión de Madrid Nuevo Norte. Termina la legislatura como empezó. Sacrifica el interés de la ciudad al suyo. Ha convocado 30 plenos extraordinarios y nunca llamó para consensuar. No ha convocado para no escenificar sus propios desacuerdos. Esto es lo que nos espera si no nos movilizamos para las elecciones del 26-A. No es imaginable que Carmena lleve el plan (Madrid Nuevo Norte) en la próxima legislatura en los mismos términos porque estará condicionada por unos socios que van a exigir cambios radicales.



Después, concreciones para Madrid: Revertir Madrid-Central porque es un fracaso. Ayudas para renovación de vehículos, para llevar los vehículos sin etiqueta ambiental a la chatarra. Renovación fiscal con bajada de los impuestos que dependen del Ayuntamiento. Tolerancia cero con okupas, manteros, grafiteros y degradación de la convivencia social. Reforzar seguridad con cámaras y autoridad de los agentes; no puede ser que haya gente que vuelva a casa con miedo. No se ha ejecutado el 50% del presupuesto para obras y hay que actuar sobre 3.000 calles degradadas de Madrid. SAMUR para mayores de 65 años y atención para las 77.000 personas con problemas de soledad. Rebaja de multas con afán recaudatorio.



Y fin buscando mostrar las deficiencias de adversarios: 4 años con Sánchez son insoportables, 4 con Carmena más que suficientes, 4 del PP absolutamente necesarios. Madrid ya ha demostrado que puede ser un contrapeso a las políticas desastrosas del PSOE, en tiempos de Zapatero vs Esperanza Aguirre. Villacís, en El País, abre la puerta a un pacto con PSOE. Frenar la hegemonía de la izquierda. Pepu Hernández es el emisario de Pedro Sánchez sin voluntad propia. El PSOE no quiere bajar impuestos, ni aprobar MNN; y esas son las líneas rojas del PP. Sorprende el desparpajo de la izquierda, hace falta cuajo para erigirse en regenerador (Errejón) alguien que asesora en Venezuela y deja en la ruina al país más rico de América Latina, el mismo que tiene una beca con condiciones que no respeta; y el mismo que aconsejaba la creación de chiringuitos para seguir exprimiendo subvenciones en caso de estar en la oposición. El 95% de las viviendas de alquiler están en manos de particulares que quieren alquilarlas con seguridad. EL COI aún se pregunta por qué eligió Río y no Madrid. Como tengamos que esperar a las donaciones de Isa Serra (Candidata de Podemos) para mejorar la Sanidad estamos apañados. Fue la izquierda quien introdujo la educación concertada en los 80; vamos a peor con esta izquierda que quiere acabar con ese modelo. Nos jugamos esto en las elecciones. Al terminar, en el hall estaba un gallego conocido, ávido de noticias y pronósticos electorales. Le di noticias y recibí su augurio:



- Gabilondo tiene buen pronóstico. Pero puede que no baste. Perdió con Aguado en la tele y lo ha visto mucha gente. La otra izquierda tampoco ayuda: Va dividida y la pareja Carmena-Errejón no cuaja. Por la derecha, entre la candidata del PP y Aguado, mejor Aguado. En cuanto a la alcaldía, Martínez-Almeida ¿Qué opinas tú?



- Puede que, tras ver resultados, opine como tú. De momento, veo gatos, riñas y gatadas. Me pidió explicación; y expliqué