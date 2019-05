SynlakrosS, la mayor promesa del metal extremo español

En primer lugar, os doy las gracias por concederme el honor de hablar con vosotros. Considero vuestro arte musical muy fresco, original y poderosísimo. Y como se vierte en las críticas que he podido ir leyendo sobre vosotros, coincido en que sois la banda puntera del metal extremo español más prometedora...

Patricia (vocalista): Muchas gracias a ti por concedernos este espacio, es un honor para nosotros



A estas alturas de vuestra carrera, con ya 10 años de existencia desde ese lejano 2008 en que nació SynlakrosS como banda, con tres discos ya editados, ¿qué cosas importantes podríais decirle a alguna banda de comienza, algo así como un pequeño decálogo de "no hagas esto nunca en los inicios"?

Patricia: Lo primero sería que sí esto es lo tuyo, ve a por todas, pero cuidado, eso significa trabajar un montón de horas en tu proyecto, y no me refiero a sólo ensayar, hay muchísimo trabajo a todos los niveles sí quieres convertir tu banda en una propuesta profesional. Es una carrera de fondo, muy exigente y con mucho desgaste, y sólo puede llegar a puerto si sientes pasión por lo que haces. No todo son aplausos y ‘likes’, hay que remangarse y currar.



Uno se conmueve y se remueve con vuestros vídeo clips, vuestros temas están llenos de tensión, arte fotográfico, guardáis mucho cuidado con el hilo dramático, que jamás se suelta (cosa importantísima en el arte) y cada una de vuestras canciones es como un bombardeo, sin concesiones. Para crear desde el metal extremo composiciones tan brillantes, debe generarse un gran desgaste... ¿o no?





Roronoa (Bajista): Primero gracias por lo de composiciones brillantes.



Bueno, es verdad que cada vez hay que estrujarse la cabeza más para intentar hacer algo distinto y de calidad pero como me encanta no me genera desgaste, la verdad.



¿Cómo trabajáis en las composiciones de vuestros temas? ¿Siempre hay alguien que aporta una idea base y a partir de ahí los demás la van completando? Ya sabéis... Hay grupos donde quienes componen las canciones pueden ser un par de personas, o una solo. En vuestro caso, ¿sois como se podría decir, una "coral de creación"?





Roronoa (Bajista): Es verdad que no somos una coral, generalmente yo suelo hacer toda la base de la canción menos la letra , después la enseño y empezamos a trabajar en ella, esa parte igual es mas ‘coral’ pero la base ya está hecha.



Patricia: Así es, él es quien dirige todo el proceso musical, desde la composición, la preproducción y luego la producción. Puede tirarse muchas muchas horas con el Productor hasta que todo queda perfecto. Yo me encargo de las voces y las letras, y luego el resto de componentes le meten su toque personal, los solos, adaptaciones etc.



En algunos de vuestros temas el transhumanismo aparece. El humano convertido en otra cosa, en un ser invencible, podríamos decir en un Mejorhumano (en comparación, al menos, con la indolencia del humano actual, pisoteado por el Sistema).

Patricia: Nos centramos en esta temática principalmente en nuestro primer disco. Pero no como algo negativo, nos gusta componer canciones que te llenen de energía, que te carguen a tope las pilas para ir a por todas y comerte el mundo.



Uno de vuestros temas donde más se manifiesta vuestra fuerza y originalidad es Dark Seed, escogido para la promoción de vuestro tercer disco "Malice Murder". Personalmente, considero que es una obra maestra. Otro de mis temas preferidos vuestros es "Just One Shot". En realidad, es difícil elegir entre vuestras canciones porque cuidáis mucho la composición. El maestro Rod Halford dijo una vez que Judas Priest componían lo que "los chicos quieren oír", y sí, todo lo que hizo Judas yo lo quería oír, y me llena. ¿Pensáis mucho en el público metalero, llegar a su corazón de metal y satisfacer su ansia de tormenta? ¿Cuánto de independencia hay en vuestra creación? Como en literatura, hay autores que piensan en el lector cuando generan una novela. Otros generan el arte por el arte...

Roronoa (Bajista): Pues en realidad es de todo un poco, lo primero cuando creamos la canción es que nos guste a nosotros; si no, empezamos mal, después en la pre-producción intentamos ir metiendo elementos que lleguen a la gente.



¿Qué pensáis del mundo actual? Quiero decir, ¿os consideráis abajo del escenario personas normales y corrientes que votan e interactúan fácilmente con su presente, o la rebelión que se manifiesta en vuestra música también la ejercéis en vuestro día a día?





Patricia: Interactuamos con nuestro presente claramente. Todos tenemos lazos con otras personas y nos gusta ser lo más respetuosos posibles con los demás, pero eso no implica que estemos de acuerdo con determinadas acciones o maneras de ver la vida. Sí, se plasma en el día a día.



¿Qué opináis del movimiento de los derechos de los animales? Al menos, que sepa, de vuestro grupo, vuestra vocalista es vegana.





Roronoa (Bajista): Es un movimiento que no tendría ni porque existir si todos tratáramos a los animales como los seres vivos que son sin ponernos por encima de ellos.



Patricia: Creo que es un movimiento necesario, debemos de ser conscientes de que compartimos planeta con otros seres vivos, no somos los dueños de nada ni de nadie.



Es una de muchas razones por las que me hice vegana. Intento que mis acciones y decisiones no afecten de manera negativa a otros seres vivos, y esto no solo incluye animales, también seres humanos. Debemos tender puentes que acaben con el racismo, especismo, sexismo.



¿Qué opináis de la política? ¿Qué opináis de la anarquía?





Roronoa: Lo siento, no hablo de política, no sigo esa telenovela.



Patricia: Es un tema muy personal, en mi opinión, más incluso que el anterior. Personalmente creo que acaban siendo los mismos perros con distintos collares y que no hay una democracia real.



Creo que la política falla si no desarrollamos primero una verdadera ética social basada en la empatía y compresión hacia los que nos rodean y con los que queramos o no, estamos conectados.



Hace poco se canceló una gira que ibais a hacer por USA. Entiendo que pronto surgirán nuevas oportunidades, porque como grupo estáis en el trampolín constante para salir de España.





Patricia: Sí, tenemos previsto girar en Diciembre en Inglaterra / UK, volver a Portugal, y por supuesto empezar a girar por Europa. Retomaremos los temas de la gira por USA pronto para tocar allí el año que viene. Hay mucho trabajo por hacer, y aunque aparezcan piedras por el camino, nos rendimos, no nos desmotivamos, pasito a pasito vamos logrando cosas.



¿Qué planes creativos de futuro tenéis en la cabeza?





Patricia: ¡Muchos! Esto es un no parar. El 30 de Mayo publicamos nuevo videoclip.



Además, ya estamos trabajando en nuevo material musical, merchandising y un montón de cosas más ¡Seguidnos! ¡Nos os lo perdáis!