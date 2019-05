Madrid se viste de diseño con la celebración de Design Fest Comunicae

jueves, 23 de mayo de 2019, 12:58 h (CET) Mañana 24 de mayo tendrá lugar la celebración de la V edición de Design Fest, un festival de diseño con actividades gratuitas y para todos los públicos IED Madrid trae, por quinto año consecutivo, su festival de diseño al centro de Madrid. Un plan en el que no faltarán los talleres creativos para jóvenes, conciertos, exposiciones, performances y una fiesta de clausura con los DJs del momento. Una edición más, IED Madrid llenará su sede en la céntrica calle Flor Alta de Madrid de apasionados del diseño de todas las edades. La charla del diseñador del universo visual de imágenes de Rosalía, Filip Custic, o el taller impartido por el personaje virtual e instagrammer Lolita G, serán los platos fuertes de una completa agenda de actividades gratuitas durante todo un día, en el centro de Madrid.

Además, la modelo y estilista Ana Sotillo dará un taller en el que descubrir nuevas tendencias y estilos, y darle una vuelta al estilo propio. También relacionado con la moda, pero esta vez dedicado a jóvenes de 14 a 17 años, el taller “Una tela y mil alfileres”, donde aprender a crear prendas con la técnica de modelado sobre maniquí, experimentando con formas y volúmenes. Y dirigido a esa franja de edad, habrá también un “Comic Challenge”, en el que crear un cómic partiendo de una plantilla previa y la risografía como método de impresión,

En lo que a charlas se refiere, durante el día 24 habrá para todos los públicos. Por un lado, Filip Custic, el artista que ha conquistado a todos con el universo visual creado para las imágenes del último disco de la cantante Rosalía explicará su propio estilo a través de la relación del ser humano con los objetos y su significado para ellos. Sobre la posibilidad de predecir qué se llevará en el futuro, será la charla sobre pronóstico de tendencias en moda, a cargo de María Florencia Ameneiros, Trend Specialist en WGSN, y la influencer Ana Bastos. Una conferencia en la que descubrir con expertos en este campo cómo las marcas diseñan productos y experiencias en línea con las tendencias de consumo y diseño, cómo un producto se acaba convirtiendo en un icono y qué indicios apunta, o cómo se estudian las tendencias que se encuentran en la calle, y cómo acaban en las pasarelas. Ghassan Salameh, director general y creativo de la Semana del Diseño de Beirut, dará una ponencia sobre Cómo iniciar un negocio en el diseño y no morir en el intento.

Por otro lado, también habrá encuentros creativos. El llamado “Illustration Break” invita a los amantes de la ilustración a pasar una tarde marcada por una exposición creativa, demo de acuarelas en directo y música. IED Madrid organiza durante ese día una ruta guiada por uno de los barrios del diseño de Madrid: Chueca. Varios creadores residentes de este barrio mostrarán su lugar de trabajo, explicarán los materiales y procesos que utilizan y responderán las dudas de los visitantes. Design Fest también contará con varias exposiciones en el edificio de su sede en el Palacio de Altamira, relacionadas con el trabajo de sus alumnos y el 25 aniversario del IED en España, junto a instalaciones y performances. Y la clausura, a las 20h, tomará forma de fiesta, de la mano de Cariño Dj Set, Natalia Ferviú, Luna Lionne, Isa Muguruza, Borque Dj Set y Felipe Olaya M.

La programación completa con horarios y el formulario para apuntarse a los talleres y conferencias gratuitos se puede encontrar en la web Designfest.es.

