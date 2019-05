El sector del alquiler de trasteros: un papel importante en la creación de empleo Comunicae

jueves, 23 de mayo de 2019, 13:10 h (CET) La empresa referente en alquiler de trasteros, Bluespace, tiene como propósito para este 2019 incrementar el valor del capital humano de la compañía, a través de la formación de sus empleados y fomentar la promoción interna. De esta manera, prevé ampliar su plantilla en un 20%, llegando a superar los 200 empleados Bluespace, la primera empresa de self storage en España que cuenta con más de 46 establecimientos, tiene como objetivo para este año aumentar su plantilla en un 20%, a través de la contratación de más de 40 personas y fomentando la formación de sus equipos. Desde el comienzo de su actividad, uno de sus pilares principales ha sido contar con una cultura de alta integridad y un equipo excelente, otorgando oportunidades que posibiliten la adquisición de habilidades de liderazgo y experiencias valiosas en el ámbito profesional, así como potencial de crecimiento.

La edad media de los empleados de Bluespace es de 30 años. Su equipo directivo es muy variado y destaca por su diversidad de nacionalidades e igualdad de género. “Estamos ante un periodo de expansión y crecimiento de la compañía, pero también de nuestro equipo por eso seguimos apostando por la promoción interna que permite el desarrollo profesional de nuestros colaboradores. Hemos creado nuevas posiciones y departamentos, y ahora más que nunca apostamos por la formación de nuestro equipo a través de su participación en nuestro Plan de Formación. Desde Bluespace perseguimos convertirnos en una de las mejores empresas de self storage en Europa” explica Esther Méndez, directora de Recursos Humanos de Bluespace.

“Uno de nuestros principales ejes son las personas, desde un punto de vista de nuestro equipo, así como desde un punto de vista del cliente, ofreciendo el mejor ‘customer service’”, añade David Rata, CEO de Bluespace.

Respecto al perfil de sus usuarios, Bluespace cuenta con dos perfiles claramente definidos: el 70% son particulares mientras que el 30% está formado por empresas y autónomos. Los usuarios particulares recurren a Bluespace por necesidad de espacio de larga duración o en ocasiones en las que realizan reformas o mudanzas. Por otro lado, las empresas y autónomos suelen emplear el servicio de la empresa como un centro logístico para almacenar su stock o como archivo de documentación. En definitiva, Bluespace constituye la solución ideal a sus problemas de espacio.

Bluespace es la primera empresa de self storage en España y tienen más de 46 centros repartidos entre Madrid, Barcelona y Valencia, así como contar con más de 30 asociados distribuidos por todo el país. Todos sus establecimientos están abiertos los 365 días del año las 24 horas del día y sus instalaciones están dotadas de gran seguridad y aparcamiento gratuito. De esta manera, el cliente cuenta con la total disponibilidad y puede acceder en cualquier momento sin impedimento alguno. Se puede realizar la reserva de un trastero o almacén a través de la web www.bluespace.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.