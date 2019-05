La franquicia Cross Funcional 30´ inaugura un nuevo establecimiento en Alicante Comunicae

jueves, 23 de mayo de 2019, 12:50 h (CET) La cadena de gimnasios Cross Funcional 30´, referente nacional en el sector fitness, inaugura un nuevo establecimiento franquiciado en Alicante CROSS FUNCIONAL 30’, cadena especializada y referente en gimnasios y entrenamiento funcional, anuncia la apertura de un nuevo local franquiciado en la calle Oscar Esplá número 17, en el centro de la ciudad de Alicante.

El nuevo local abrirá sus puertas el próximo sábado 25 de mayo, causando una gran acogida y expectativa por parte del público local debido a la escasez en la zona de gimnasios que ofrezcan este tipo de servicios. Se encuentra situado en una de las avenidas más importantes de Alicante, muy cerca de un parking público, lo que facilita enormemente su accesibilidad.

Cross Funcional 30’ abrió otro establecimiento franquiciado en Tarrasa en la Avd. Abat Marcet 350, el pasado mes de febrero, cuyo funcionamiento está siendo un éxito y que, en este corto periodo de tiempo, ya cuenta con un gran número de clientes consolidados.

La enseña, cuya expansión está siendo gestionada por la prestigiosa consultora Tormo Franquicias Consulting, liderada por Eduardo Tormo, prevé una fuerte expansión con diversas aperturas a nivel nacional antes de final de año, dada la gran rentabilidad de los centros que están abiertos, la fuerte demanda y la escasa inversión que permite a los franquiciados una rápida amortización de la misma.

Cross Funcional 30’ cuenta con una metodología propia y distintiva con la que ha conseguido atraer a un público que no logra resultados ni continuidad en su gimnasio convencional. Su estructura está formada por un equipo de profesionales que cuentan con una gran experiencia, garantizando el mejor servicio a sus clientes. Según declaraciones de Javier Ureña, fundador y creador de Cross Funcional 30’: “Al tener nuestra propia metodología, generamos planificaciones mensuales para todos los centros, utilizando nuestras propias Apps. El cliente puede ver en pantalla los ejercicios que tiene que realizar, tanto en los circuitos funcionales HIIT, como en la parte de entrenamiento de fuerza, esto hace que los centros estén diferenciados y muy actualizados. Por otra parte, el franquiciado va a tener todos los planes de entrenamiento totalmente automatizados de forma permanente, ventaja que va a permitir que pueda dedicarse más a labores comerciales y de gestión, donde además también recibirá un apoyo continuo por parte de nuestra Central.”

Cabe destacar que la nueva tendencia en fitness pasa por los conocidos Gym Boutique, que son formatos de gimnasios más reducidos y especializados, con unos costes operativos y de inversión menores para el interesado y un ticket medio mayor, dada la personalización al cliente y la gran diversidad de servicios que ofrecen.

Cross Funcional 30’ cuenta con diferentes líneas de negocio en sus centros: entrenamiento personal y funcional, venta de suplementación y alimentación deportiva y estudio nutricional para todos aquellos interesados en disponer de un programa hecho a su medida y a sus expectativas.

Su concepto se presenta como una propuesta diferente a lo visto habitualmente en los gimnasios convencionales, donde la atención personalizada al cliente queda a un lado en lugar de ser la prioridad, como es el caso de Cross funcional 30´. Su disruptiva metodología garantiza al cliente un entrenamiento de alto rendimiento, haciendo que el tiempo invertido en entrenar sea real y efectivo. De esta manera, sus centros o box de entrenamiento consiguen una mayor fidelización con sus clientes, y, a efectos de negocio, que se produzca una rentabilidad más regular respecto a conceptos más convencionales.

La marca da un soporte inicial y continuo en toda la parte técnica, operativa y comercial; siendo ésta última una barrera para muchos profesionales del sector que no pueden dedicarse a la actividad por una incapacidad o inexperiencia en la parte de marketing, publicidad, comercial y a nivel técnico de entrenamiento. El franquiciado dispone mensualmente de todos los programas de entrenamiento actualizados, videos interactivos de ejercicios, etc.

Los circuitos de Cross Funcional se cambian cada mes para evitar el estancamiento que suele ser recurrente en los gimnasios convencionales. En todo momento el cliente tendrá a su disposición un entrenador personal, que vigilará y controlará todos los ejercicios. Ofrece un servicio completo que incluye un plan nutricional y control de peso, para que cada mes se le realice un estudio antropométrico al cliente y se vean los progresos obtenidos o si fuese necesario cambiar algo que no estuviese funcionando.

Las personas interesadas en montar Cross Funcional 30´ deben ser personas proactivas, con espíritu emprendedor y apasionadas por el mundo del deporte. Se trata de un formato que puede llevarse a cabo como autoempleo o como inversor. La inversión total de la franquicia se sitúa por ahora sólo en 37.000 euros, dependiendo del estado del local, convirtiéndose en una gran oportunidad de negocio para cualquier emprendedor con o sin experiencia en el sector que quiera optar por un negocio ampliamente testado y con una excelente rentabilidad, dado su bajo gasto operativo. En este apartado su departamento de expansión ayuda a cualquier emprendedor en todo el proceso de búsqueda de local y ubicación más viable para la actividad, además de búsqueda de financiación, donde la marca cuenta con acuerdos con diferentes entidades de renombre.

Para más información:

Borja Sánchez

911 592 558

bsanchez@tormofranquicias.es

