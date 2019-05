La Escuela Madrileña de Decoración recibe en sus instalaciones a la internacional Teresa Sapey Comunicae

jueves, 23 de mayo de 2019, 12:23 h (CET) Tras crear un concepto innovador convirtiéndose en la primera Escuela-Showroom de España, el centro formativo continúa acercando la realidad de la profesión a través de la experiencia de reconocidos estudios de prestigio internacional. De esta manera, la escuela retoma este año las Jornadas de Decoración e Interiorismo para sus alumnos y sorprende con la visita de la reconocida arquitecta e interiorista italiana Teresa Sapey Escuela Madrileña de Decoración se ha convertido en la primera escuela-showroom de España, un concepto novedoso creado para permitir a sus alumnos conocer y experimentar con materiales, mobiliario y decoración de grandes marcas mientras se forman como profesionales, proyecto que le ha valido ser galardonada con el premio a la Escuela más Innovadora por la Revista Interiores en 2018.

Según su directora Raquel Simón: “La máxima de este centro de referencia siempre ha sido acercar el diseño al alumno para que pueda sentirlo en primera persona, así como crear un espacio vivo y lleno de posibilidades, haciendo que su paso por la escuela se convierta en una experiencia 360º. No sólo implica formación dentro de las aulas, sino que crea contacto directo con algunas de las marcas y los proveedores más reconocidos en el mercado de la decoración y el interiorismo; facilitando la posibilidad de poner en práctica y resolver dudas que surgen cuando se lleva a cabo un proyecto de interiorismo”.

Otra de las apuestas de este centro son las “Jornadas de Interiorismo y Decoración”, un evento exclusivo que se celebra periódicamente para sus alumnos y que busca acercar la realidad de los grandes diseñadores a los profesionales que están dando sus primeros pasos. Así, el mes de mayo ha contado con una invitada de lujo, la arquitecta e interiorista italiana, Teresa Sapey.

La trayectoria profesional de Teresa Sapey está repleta de increíbles trabajos y logros, pero fue en 2005 cuando su carrera vivió el impulso definitivo, participando en el proyecto colectivo del Hotel Puerta de América y en el que estuvo a cargo del diseño del aparcamiento. Así, Teresa se sitúa junto con otros profesionales de enorme reconocimiento, como Jean Nouvel, Zaha Hadid o Norman Foster, con los que comparte el mérito de este espectacular trabajo.

Teresa sorprendió y emocionó declarando que: “En primer lugar, quiero agradecer a la Escuela Madrileña de Decoración que hayan contado conmigo para estas jornadas, ya que los jóvenes de hoy serán las futuras grandes generaciones de mañana y me emociona poder aportar mi granito de arena para motivarles a conseguir todo lo que se propongan”. “Respecto a mi trabajo, por fin puedo anunciar que nuestro Estudio ha tenido el honor de ser el encargado de realizar la nueva tienda de Gancedo en la calle Velázquez; cuatro plantas que comprenden showroom y oficinas para una marca de textiles de lujo referente en su sector. Además, esta semana hemos lanzado la colaboración que realizamos Galindo para crear unas nuevas líneas de griferías de lujo, pero, sobre todo, ¡muy muy divertidas!”

La amplia oferta formativa de Escuela Madrileña de Decoración, centro especializado en formar decoradores e interioristas a través de una formación intensiva, va desde Máster de Decoración e Interiorismo, pasando por especializaciones en Estilismo en Decoración o Home Staging, el único curso en España avalado por la Asociación Internacional de Profesionales del Home Staging (IAHSP), hasta cursos de Iniciación a la Decoración en su modalidad online.

