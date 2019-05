Cómo preparar el equipaje para viajar en avión, por maletas.pro Comunicae

jueves, 23 de mayo de 2019, 11:10 h (CET) En desplazamientos en coche, bus o tren, no está implícito el uso de un máximo de maletas o un determinado peso, algo que sí ocurre en los aviones y que puede llegar a resultar confuso para los consumidores. En este artículo se aportan consejos para poder organizar el equipaje con éxito Para aquellos consumidores que deseen viajar en avión este verano y deseen organizar con antelación el equipaje, las aerolíneas ponen a su disposición una serie de consejos para saber qué tipo de maletas se pueden transportar a bordo. Algunas aerolíneas de bajo coste ofrecen la posibilidad de reducir el coste de la tarifa del billete llevando menos equipaje. Pero lo normal si se viaja al extranjero durante varios días, es transportar una maleta de dimensiones medias.

Las maletas de viaje para el avión se clasifican en maletas de cabina y las maletas que se facturan para llevar en la bodega del avión. El equipaje de mano puede subirse al avión, mientras que el de cabina va alojado en la bodega. Las maletas para equipaje facturado suelen ser de un tamaño grande ya que contienen gran cantidad de enseres como ropa, alimentos o instrumentos musicales, pero hay modelos para todo tipo de viajero y de viaje.

Si se supera el peso establecido por el operador en la facturación, habrá que pagar una tasa por exceso de peso. Por ello, los consumidores recurren a modelos de maletas fabricadas con materiales más ligeros para que no añadan más peso y poder introducir mayor número de objetos personales, sin necesidad de pagar un plus a la aerolínea por ello.

Para encontrar las mejores maletas aptas para volar con cualquier aerolínea, la tienda online maletas.pro dispone de los modelos más originales de maletas, cuyas dimensiones están adaptadas para los requerimientos de la mayoría de aerolíneas del mercado.

