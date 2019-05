Millones de empresas de todo el mundo utilizan WhatsApp para comunicarse con sus clientes a diario

La empresa española "Creame" ha desarrollado un plugin para que las empresas puedan mejorar su comunicación con sus clientes utilizando WhatsApp - El plugin es gratuito y se llama "WAme" Creame es una empresa española especializada en el desarrollo de soluciones para comercio electrónico. Algunos de sus clientes les pedían una solución que hiciese posible la gestión de la comunicación con los clientes usando WhatsApp. Esta idea se transformó en un plugin para Wordpress llamado WAme (WhatsApp me) para facilitar una comunicación directa y sencilla entre clientes y tiendas online.

Muchos usuarios que llegan a una tienda online tienen dudas sobre el precio, plazo de entrega, opciones del producto o en el caso de la venta de servicios (formación, banca, viajes) las dudas pueden ser más complejas (puedo probar el producto, que ocurre si no termino el curso, etc). Atender a los clientes debe ser algo inmediato, directo y fácil para todos.

La venta online en muchos casos es igual de impulsiva que la compra física. Los clientes entran en una tienda atraídos por un anuncio en redes sociales y quieren ese producto para dar una sorpresa, un regalo o un simple capricho y es algo que quieren en ese mismo momento. Registrarse, dar sus datos, o tener que solventar alguna duda a veces frena ese impulso de compra.

Con “WAme” se eliminan todas las barreras y se acerca al cliente al momento de compra con un click.

Esta idea no es nueva. Desde hace muchos años existen soluciones llamadas “CRM” (Customer Relationship Management) que sirven para gestionar la relación con los clientes. La diferencia en este caso es que se utiliza WhatsApp como el CRM más sencillo que existe. Muchos pequeños comercios no tienen tiempo ni recursos para usar un CRM tradicional. Los CRM son aplicaciones complejas que a veces solo grandes empresas pueden utilizar. Para los cientos de miles de pequeños negocios que venden online, su móvil y WhatsApp es el mejor CRM que puede existir. No requiere formación por ninguna de las partes, mínima configuración, y además es gratis. Si a esto se le suma el lanzamiento de WhatsApp Business, la versión profesional de la App de mensajería, se tiene la solución ideal para el pequeño y mediano comercio.

No es solo enviar y recibir mensajes

La ventaja de “WhatsApp me” es que ofrece un vínculo directo entre su web y WhatsApp, de forma que los clientes sólo tienen que utilizar la aplicación que más usan a diario para comunicarse con los clientes. Para el dueño de la tienda es lo mismo, recibe una notificación cada vez que un cliente necesita algo de forma inmediata.

WAme permite configurar diferentes formas de interactuar dependiendo de las páginas o zonas del sitio web donde se encuentre el usuario, iniciando de forma automática la conversación, preguntando al cliente información extra, ofertas o incluso enlaces a carritos ya configurados para proceder al pago. WAme es el nuevo “¿En qué puedo ayudarle?”

Si se quiere vender más y más rápido, el camino pasa por atender a los clientes de una forma más ágil y directa, creando el nivel de confianza necesario y mostrando cercanía. WhatsApp es una herramienta que todos tienen y usan, incluso las personas de edad avanzada, y ofrece un acceso inmediato a los clientes.

Actualmente WAme está instalado en más de 40.000 sitios web, y se estima que a finales de 2019 serán 100.000 webs las que usarán WAme. Brasil, Indonesia, Argentina, España, México y Chile son los primeros de la larga lista de países donde ya se usa el plugin de creación española. Chatbots y automatización de mensajes son los siguientes pasos para el futuro de este sencillo y efectivo complemento online.

WAme es una aplicación gratuita para Wordpress.

Se puede descargar totalmente gratis desde la página del proyecto

wame.chat