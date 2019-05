Sailwiz, la startup que ofrece vacaciones para navegar con patrones de barcos de todo el mundo Comunicae

jueves, 23 de mayo de 2019, 11:02 h (CET) La economía colaborativa ha llegado al turismo náutico. Desde hace dos años, la startup española Sailwiz pone en contacto a cientos de patrones de barco de más de 20 países, con turistas que buscan experiencias diferentes para sus vacaciones. Una fórmula novedosa que permite disfrutar de una semana de vacaciones a bordo de un velero, en los mejores destinos del mundo y por menos de 700 euros Sailwiz propone una forma nueva de pasar las vacaciones, desmontando la idea habitual de que disfrutar de un barco es una actividad reservada para ricos. Actualmente, esta startup, de origen español, ofrece más de 500 planes para navegar en diferentes para pasar uno o varios días navegando y viviendo en un barco, junto a un patrón local y otros tripulantes.

Actualmente hay más de 200 patrones que publican sus rutas y que ofrecen a los usuarios de la plataforma un número de plazas en su barco para compartir cada una de sus travesías. Los usuarios pueden consultar las fechas del plan, la ruta, ver fotos del barco y conocer las opiniones que han dejado otros usuarios sobre planes anteriores. La web permite contactar con el patrón para consultar todos los detalles y reservar una o varias plazas en cada plan.

Hay propuestas de todo tipo, según su fundador, Alvaro García de Polavieja, en verano, la mayoría de usuarios buscan experiencias de una semana, y los destinos más populares son las islas griegas, Croacia o las Baleares. Estos planes rondan los 700 euros por persona para una semana, aunque hay precios para todos los gustos.

Las ventajas de Sailwiz respecto a otras plataformas de reservas de barcos son tres. En Sailwiz no se necesita saber navegar ni tener un título náutico, pues siempre hay un patrón a bordo que se ocupa del barco y de organizar la ruta; tampoco se necesita buscar un grupo de amigos o familiares para que vayan en el barco ya que es posible unirse a los planes con otros usuarios que quieren hacer la misma travesía. Y la ventaja más importante es el precio: en Sailwiz se paga por la plaza, no por el alquiler del barco completo, y esto es lo que hace realmente accesible este tipo de vacaciones. Se puede pasar un fin de semana navegando desde 150 euros y una semana entera desde 400 euros.

Actualmente, más de 6.000 usuarios utilizan la plataforma, que además de planes para navegar para pasar las vacaciones o fines de semana ofrece salidas de pesca, travesías para buceadores, cursos en escuelas náuticas de vela y de titulaciones náuticas, participar en regatas, cruceros en flotilla para solteros y todo tipo de planes a bordo de embarcaciones de recreo.

Sailwiz, inició su actividad en el año 2017, fundada por tres españoles cuya meta es popularizar las vacaciones en barco y romper el mito de que la náutica es algo solo para ricos. La startup ha incrementado este año su oferta de planes fuera de España y espera cerrar el 2019 con el triple de ventas que el año anterior. El objetivo para el 2020 es cerrar una nueva ronda de financiación con la que potenciar su expansión internacional.

