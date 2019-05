Las TIC duplican las expectativas de empleo del sector terciario en su conjunto, según el barómetro de VASS Comunicae

miércoles, 22 de mayo de 2019, 17:35 h (CET) El 66,3% de las empresas TIC confía en una mejora de su facturación en los próximos tres meses. El optimismo español en cuanto a actividad y creación de empleo supera al de las compañías TIC de la Unión Europea, que son más cautas en un mercado menos dinámico que el nuestro Las TIC siguen siendo uno de los mejores paraguas de la economía española pese al actual escenario de incertidumbre y a que las expectativas de negocio a corto plazo de las consultoras y compañías informáticas han descendido ligeramente en mayo respecto al pasado mes de abril, cuando las empresas del sector registraron un crecimiento interanual del +7,1%, frente al +6% de mayo.

Esta es una de las principales conclusiones de la nueva entrega del barómetro TIC Monitor sobre el clima empresarial y laboral que, cada mes, realiza la empresa especialista en soluciones digitales VASS en colaboración con el Centro de Predicción Económica CEPREDE.

Según este estudio, aunque la evolución de la cifra de negocio empeora ligeramente respecto a lo registrado por TIC Monitor en abril, lo cierto es que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones siguen manteniendo una tendencia superior a las del sector servicios en su conjunto (que solo creció a una tasa interanual del +4,3%).

Para Antonio Rueda, responsable de este barómetro y profesor del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la UAM, "resulta llamativa la gran diferencia de ritmo que separa las TIC del sector servicios en España, pues crece más del doble que éste en términos tendenciales".De hecho, en lo que respecta a contratación laboral, los empresarios del sector TIC prevén generar puestos de trabajo a un ritmo interanual del +5,5%: un registro superior al del mes de abril y más del doble del conjunto del sector terciario, cuyo incremento fue solo del +2,1%.

"Esto vuelve a convertir a estas empresas en protagonistas del empleo en nuestro país, con trabajos, además, cualificados y estables", apostilla Rueda. No en vano, de los tres sectores que más empleo han creado en España desde 2010 (el primero, hostelería; el tercero, servicios personales) sólo el sector de los servicios TIC está entre los identificados como de alta productividad.

Optimistas, pero precavidos

Sin embargo, y a pesar de este buen clima en lo que a empleo y demanda de talento se refiere, las expectativas de facturación de las empresas TIC españolas se están empezando a resentir. Y es que, aunque el 66,3% de los empresarios TIC prevé una mejora de su facturación en los próximos tres meses, 1 de cada 3 (un 33,7%) percibe un empeoramiento. Esto da como resultado un promedio neto positivo de 32,5 puntos en una escala de +/‐100, lo que supone el peor registro desde noviembre de 2017.

"Con todo, las compañías españolas siguen siendo el doble de optimistas que las empresas de la Unión Europea, que enfrentan un mercado menos dinámico, más maduro. Aquí queda aún mucho por hacer", apunta Antonio Rueda.

Todo esto se refleja, igualmente, en las previsiones de creación de empleo a corto plazo: el 73,5% de las empresas del sector esperan crear empleo neto en los próximos tres meses, frente al 23,5% que creen que se destruirá empleo. El responsable de TIC Monitor afirma que, "también aquí, con un promedio neto positivo de 47 puntos en una escala de +/‐100, el optimismo en las empresas españolas es casi un 20% superior al de sus homólogas comunitarias; lo viene siendo desde julio de 2017".

A pesar de ello, Rueda recuerda que "es urgente evolucionar el modelo productivo que la crisis demolió e impulsar la productividad de España". "Aunque el sector de servicios TIC ha creado más de 93.000 puestos de trabajo en los últimos 8 años, no debe olvidarse que, precisamente en estos sectores estratégicos, España lleva perdidos casi 500.000 puestos de trabajo desde 2010. El consuelo de haber creado 354.000 empleos en el conjunto de sectores de ‘baja productividad’ nos resulta insuficiente: hay que apostar por sectores punteros en productividad, y el de servicios TIC contribuye, además, a mejorar la del resto", recalca.

