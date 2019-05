WomenInTechSpain, ejecutivas digitales que buscan acabar con la brecha digital

Las mujeres están subrepresentadas en las empresas digitales y tecnológicas en España, sólo un 3% de las tituladas en estudios superiores están vinculadas a estudios tecnológicos. #WomenInTechSpain, es la primera Aceleradora de Talento Digital para promover mayor liderazgo femenino en la alta dirección y en los consejos de administración, además de ser referente para jóvenes que hoy deciden qué estudiar, en qué convertirse y qué significa ser mujer Sólo un 3% de las tituladas en estudios superiores están vinculadas a estudios tecnológicos, según datos del informe ‘Mujeres en la Economía Digital’ realizado por la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES). La transformación digital plantea un gran número de desafíos para las empresas, los ciudadanos, las administraciones públicas, la sociedad, y especialmente para las mujeres.

El sector tecnológico es uno de los que marcará el futuro de la humanidad, de hecho, cuenta con una gran demanda de trabajo no cubierta, 10.000 puestos para los que no hay candidatos y los salarios son un 22% superiores respecto a otros sectores, según los datos de DigitalES. La Comisión Europea ha afirmado que para el desarrollo de esta economía digital serán necesarios 500.000 nuevos empleos para los que no hay candidatos.

Las mujeres están subrepresentadas en este sector, pero la incorporación de la mujer a este sector es necesario, mediante prácticas inclusivas en el sector, la transversalidad de la tecnología en la educación o fomentando la vocación de carreras tecnológicas en las mujeres. En cualquier caso, la dificultad no está en introducirse en el mundo digital, sino en conseguir llegar a ocupar los puestos directivos, sólo 23 de los 250 unicornios que hay en el mundo están liderados por chicas.

¿Qué se puede hacer para que las niñas y mujeres se planteen tener una carrera en el sector digital? Una pregunta que buscó resolver Valeria Domínguez, ingeniera superior en robótica industrial con un Executive MBA por la Universidad de Harvard, cuando decidió fundar #WomenInTechSpain con el objetivo de promover un mayor liderazgo femenino en la alta dirección y consejos de administración; y de acabar de una vez con la brecha digital.

#WomenInTechSpain surgió de la necesidad de crear un espacio en el que mujeres con la misma edad y ambiciones pudieran compartir sueños, conocimiento y savoir faire. Los hombres tienen espacios de reunión naturales como el fútbol, pero las mujeres no y menos las directivas del sector digital. El objetivo inicial de #WomenInTechSpain es ser referentes para las jóvenes que hoy están decidiendo qué estudiar, en qué convertirse y qué significa ser mujer; además de:

Aumentar la visibilidad del talento femenino en el sector digital. Conseguir mayor representación femenina y digital en consejos de administración. Promover nuevos modelos de trayectorias profesionales para mujeres y así inspirar a aquellas de las generaciones más jóvenes. Contribuir a que más niñas se decanten por estudiar ingenierías. Promover el emprendimiento femenino en el sector digital y su conexión con financiación a través del venture capital. Este grupo de ejecutivas digitales tiene como propósito alentar el talento de sus miembros, permitir que desarrollen nuevas habilidades o que mejoren las ya adquiridas a través de reuniones mensuales que celebran desde el pasado septiembre y tienen previsto continuar durante un año completo.

“La misión de todas las grandes mujeres que forman este grupo es acabar con la brecha digital. Queremos aportar nuestro granito de arena a la problemática de que las niñas no elijan ciencias e ingenierías cuando deciden su futuro profesional”, asegura Valeria Domínguez, fundadora y líder de #WomenInTechSpain. A lo que añade: “necesitamos apoyarnos unas a otras, romper con estereotipos y poner en valor a figuras fuertes femeninas en el sector digital, que sirvan de ejemplo. Las mujeres deben ver como una gran fuente de oportunidades la tecnología y no tenerla miedo”.

#WomenInTechSpain es la primera aceleradora de talento digital formada por un grupo de ejecutivas digitales que buscan ser la chispa de nuevos y relevantes lazos profesionales:

Valeria Domínguez , Founder & CEO de Felino.

, Founder & CEO de Felino. Marisol Menéndez , Chief Open Innovation Officer en South Summit - Spain Startup.

Chief Open Innovation Officer en South Summit - Spain Startup. Alicia Richart , Directora General de Asociación Digitales.

Directora General de Asociación Digitales. Patricia Benito , Chief Digital and Business Officer de Openbank y Directora General de Open Digital Services.

Chief Digital and Business Officer de Openbank y Directora General de Open Digital Services. Cristina López Pancorbo , Womenswear Digital Director de El Corte Inglés.

Womenswear Digital Director de El Corte Inglés. Clara Gutierrez , Managing Partner & CEO de StepOne Ventures.

Managing Partner & CEO de StepOne Ventures. Esther Checa , Head of Innovation de T2O Media.

Head of Innovation de T2O Media. Coro Saldaña, Fashion Lead Iberia de Accenture.