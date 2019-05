Hugo Bourgade, nuevo Director de la Innovation School de Talent Garden España Comunicae

miércoles, 22 de mayo de 2019, 16:13 h (CET) Talent Garden, la mayor plataforma de networking y formación para la innovación digital de Europa, lanzada en Italia en 2011, sigue ampliando el equipo de Talent Garden España con el nombramiento de Hugo Bourgade como director de la Innovation School.

Bourgade, de origen francés pero que actualmente vive en Madrid y considera España su país de adopción, cuenta con más de 10 años de experiencia en marketing digital. Al haber vivido y trabajado en ciudades como París, Shanghái, Londres o Madrid, Hugo ha desarrollado su carrera profesional en multinacionales del sector como el grupo Dentsu Aegis Network, en el que pasó 8 años ocupando diferentes cargos en distintos sectores, desde finanzas, entertainment o viajes, hasta energía y gran consumo; lo que le dio un entendimiento profundo de lo que significa innovación y transformación digital para actores del mercado muy heterogéneos.

A la hora de pensar en transformación digital, Bourgade afirma que "es fundamental mantener una mente abierta respecto a lo que se hace en otros sectores u otros contextos". "Así, aplicando el modelo de suscripción a la música, Spotify triunfó; e introduciendo el concepto de comunidad al sector de alquiler vacacional, AirBnb reinventó la hostelería".

A partir de ahora, su trabajo como director de la Innovation School de Talent Garden España consistirá en crear experiencias de formación para estudiantes, profesionales y empresas que quieren profundizar en áreas como programación, marketing digital, UX, growth hacking, data, inteligencia artificial, etc.

Su rol será el de asegurar a todos, tanto alumnos como profesores, una experiencia que se traduzca en un impacto real en su vida: ya sea encontrar un puesto de trabajo, cambiar de empleo, conseguir un aumento de sueldo, ganar nuevos consumidores o mejorar la user-experience de sus usuarios.

"En Talent Garden Innovation School, estamos enfocados en poner los mejores talentos en contacto con los mejores profesores, para que todos salgan ganando", asegura Hugo Bourgade. "En nuestra sociedad digital, es fácil olvidar a las personas y esperar que la tecnología nos lo resuelva todo. En Talent Garden Innovation School por el contrario, creemos que se saca un mayor provecho a las soluciones tecnológicas cuando se centran en las personas y sus necesidades, y así es como concebimos nuestros cursos".

Un ejemplo de ello es la primera masterclass que se impartirá en Talent Garden Madrid, el 24 y 25 de junio, bajo el título de Leading People in a Digital World. Esta masterclass estará enfocada en el impacto de la transformación digital sobre los procesos de Recursos Humanos. No obstante, antes de centrarse en las soluciones de HRTech existentes en el mercado, se proporcionará una metodología propia para entender realmente a las personas impactadas por dicha transformación.

Lo mismo ocurre en la sesión sobre Inteligencia Artificial que se impartirá en noviembre. El foco no será tanto la tecnología en sí, sino su impacto y las oportunidades que proporciona para los emprendedores y las compañías.

"Un mundo digital debe ser ante todo más humano" finaliza Hugo Bourgade.

Su incorporación cierra, de momento, el equipo que Talent Garden España ha elegido para impulsar su expansión en nuestro país.

