Camisetas-serigrafía.es: la moda de las camisetas personalizadas triunfa en la generación posmilenial Comunicae

miércoles, 22 de mayo de 2019, 16:04 h (CET) La posibilidad de personalizar su armario al 100% y otros beneficios de la ropa serigrafiada han despertado el interés de la Generación Z por este novedoso producto. Es por ello que la popularidad del portal Camisetas-serigrafia.es se ha disparado entre los postmillennials Por qué la moda de las camisetas personalizadas también triunfa en la generación posmilenial

Las camisetas con impresiones serigrafiadas siguen estando muy de moda, a pesar del paulatino declive de la generación del milenio. Y es que sus sucesores en la cohorte demográfica también han dado su aprobación a esta tendencia: los postmillennials o Generación Z.

Para el portal Camisetas-serigrafia.es, especializado en servicios de sublimación, impresión digital y serigrafía, el interés de este grupo social por la ropa serigrafiada no es ninguna sorpresa. La posibilidad de personalizar sus camisetas, sudaderas y otras prendas con esta técnica de impresión textil responde a las necesidades y exigencias de los postmillennials.

Este grupo demográfico, que se caracteriza por su autodidactismo, su autosuficiencia y su creatividad, ha dejado de frecuentes los comercios tradicionales, apostando por nuevas modalidades de compra, como los canales online.

Empresas como Camisetas-serigrafia.es desempeñan un rol esencial en su experiencia de compra, al ofrecerlas posibilidad de seleccionar y customizar su ropa a golpe de ‘clicks’. Este y otros hábitos de consumo encuentran su origen en el hecho de que son la primera generación realmente nativa digital, y el shopping en internet forma parte de su día a día.

Otra característica de los postmillennials que ayuda a entender su predilección por las camisetas personalizadas es la facilidad de compra de la mayoría de estos productos. En portales como Camisetas-serigrafia.es, es posible adquirir y personalizar prendas on-demand en cuestión de minutos.

Camisetas-serigrafia.es, la mejor opción para conseguir ropa serigrafiada online

La serigrafía es una técnica de impresión textil que consiste en la adhesión de un transfer a una tela con la aplicación de calor intenso. Especialistas del sector como Camisetas-serigrafia.es han convertido la creación de ropa serigrafiada en todo un arte. De ahí que sean un referente para el consumidor postmillennials.

En su stock online es posible encontrar camisetas tipo Carolina, Beagle, Martinica, Texas, Baby o Victoria, entre otras. Customizarlas es tan sencillo como clickar en el modelo deseado y utilizar su presupuestador para seleccionar el ‘tipo de estampación’, el embolsado, la paleta de colores o el ‘área de estampación’, entre otros parámetros.

Tras finalizar el proceso, Camisetas-serigrafia.es informa del precio y ofrece la opción de añadir al carrito de compras. Para los clientes habituales del portal, el proceso de checkout es cuestión de segundos.

Más allá de la venta de camisetas personalizadas, esta empresa alicantina, propiedad de Sadoje S.L., está cosechando un gran éxito con sus polos, sudaderas y otras prendas customizables.

La moda serigrafiada vive su mejor momento en el mercado español, donde la creciente demanda ha encontrado el eco de proveedores especilizados como Camisetas-serigrafia.es.

Acerca de Camisetas-serigrafia.es

Camisetas-serigrafia.es es un portal propiedad de Sadoje S.L., especializada en la personalización de toda clase de prendas y tejidos. Creatividad y exclusividad son las máximas de empresa alicantina, líder en servicios de sublimación, impresión digital y serigrafía en general para camisetas, polos, camisas, sudaderas y un largo etcétera de productos textiles.

CONTACTO DE PRENSA

Camisetas-serigrafia.es (Sadoje S.L.)

Dirección: C/ Villena, 7 bajos CPOS 03450

Bañeres, Alicante

Email: info@camisetas-serigrafia.es

Tfno: 605268932 - 628266923 - 965566829

Website: www.camisetas-serigrafia.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.