AIA acuerda una asociación regional exclusiva de Asia y el Pacífico con Medix

miércoles, 22 de mayo de 2019, 13:19 h (CET) Avanzada asociación regional entre AIA y Medix, una empresa especializada en la gestión médica global de calidad, para proporcionar una mejor atención sanitaria y resultados clínicos a los clientes de AIA AIA Group Limited ("AIA" o la "Compañía": código de stock: 1299) anunció hoy que sus clientes de la región de Asia y el Pacífico se beneficiarán de un acuerdo de asociación sin precedentes con la compañía de gestión de salud global Medix. AIA y Medix se han asociado para ofrecer una propuesta diferenciada que optimiza la atención y mejora los resultados médicos para los clientes de AIA en toda la región. En el marco de la asociación regional ampliada, sobre la base de colaboraciones ya exitosas entre AIA y Medix en Hong Kong y Singapur, AIA y Medix trabajarán conjuntamente para lanzarse en más mercados en 2019, incluyendo Indonesia, Malasia, Tailandia y Australia. Está previsto lanzar otros mercados en 2020 y más allá.

Bajo la asociación exclusiva con Medix, clientes seleccionados de AIA tendrán acceso a los "Servicios de Administración de Casos Médicos Personales" durante algunos de los momentos más difíciles de sus vidas. Cuando se les diagnostica una condición seria o compleja, los clientes de AIA serán apoyados por un equipo de casos dedicado a lo largo de su viaje médico, desde el diagnóstico a través del tratamiento hasta la recuperación completa. Tendrán acceso a una evaluación médica holística, reevaluación de su condición, referencia para pruebas diagnósticas adicionales - donde sea necesario, consultas multidisciplinarias continuas, coordinación completa de la atención, orientación continua y apoyo emocional proporcionado por el equipo de expertos médicos de Medix de renombre de todo el mundo.

Los clientes elegibles de AIA tendrán su caso médico revisado por el equipo de expertos de Medix de 300 médicos internos y una red mundial acreditada de calidad de más de 3.000 especialistas médicos independientes y líderes en el mundo, asegurando que tengan las herramientas para tomar decisiones educadas y de calidad y recibir la mejor atención posible a lo largo de su viaje médico, en cualquier parte del mundo.

Ng Keng Hooi, Director Ejecutivo y Presidente de AIA, dijo que el anuncio subraya el compromiso de AIA de satisfacer las crecientes y cambiantes necesidades de los clientes y de ayudar a las personas a vivir una vida más saludable, más larga y mejor.

"Con los avances en tratamientos y tecnologías médicas, las expectativas de los consumidores asiáticos han cambiado significativamente, con la atención médica personalizada y de calidad a la cabeza de su lista. Esta asociación estratégica con Medix ejemplifica nuestro papel de liderazgo en el impulso del desarrollo económico y social en toda la región. Esto demuestra nuestro compromiso de ir más allá del modelo de negocio de seguros tradicional y pasivo, convirtiéndonos en una parte integral del viaje de vida de nuestros clientes", dijo.

Mark Saunders, Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo del Grupo AIA y responsable de la atención sanitaria, subrayó la estrategia de AIA y la inversión deliberada para ayudar a mejorar la salud y el bienestar de sus clientes, afirmando que "la ampliación de la asociación de AIA con Medix representa un importante paso adelante en la entrega de nuestra visión estratégica a largo plazo en el ámbito de la salud y el bienestar, en el que hemos invertido de forma significativa y coherente en los últimos años". Se basa en una asociación muy exitosa en Hong Kong y Singapur, donde han sido capaces de proporcionar a sus clientes los incomparables servicios de gestión de casos médicos de Medix.

"Para cumplir con éxito nuestra visión de ayudar a las personas a estar más sanas durante más tiempo, estamos construyendo un ecosistema de servicios y socios para ayudar a las personas en todos los pasos del viaje de la salud a través de predecir, prevenir, diagnosticar, tratar y recuperar etapas, mejorando su bienestar general. Nuestra asociación exclusiva con Medix en todos nuestros mercados mejora la propuesta distintiva y diferenciada de AIA en salud y bienestar. Al proporcionar a nuestros asegurados la Administración de Casos Médicos Personales, AIA ayuda a superar las disparidades locales en el cuidado de la salud y hace que la experiencia internacional esté disponible localmente a través de un proceso de colaboración mutuamente beneficioso", dijo Saunders.

Sigal Atzmon, CEO de Medix, elogió el enfoque visionario e innovador de AIA para impulsar mejoras significativas en la vida de las personas en toda la región.

"Se trata de una asociación que marcará una verdadera diferencia; representa una visión compartida y un compromiso para reducir las variaciones injustificadas en la atención sanitaria en toda la región, mejorar la accesibilidad médica, los resultados médicos y, lo que es más importante, mejorar la experiencia de la atención en general", dijo la Sra. Atzmon.

"A través de esta asociación, proporcionamos atención médica personalizada, capacitamos a los pacientes con el conocimiento y las herramientas que merecen para tomar decisiones informadas y ofrecemos una cobertura activa en la vida diaria de cada asegurado. Como tal, estamos permitiendo una democratización sin precedentes de todo el panorama sanitario"

"AIA, como una de las aseguradoras más grandes y líderes del mundo, debe ser aplaudida por el espíritu valiente y pionero que ha demostrado en los últimos 100 años. Su visión y compromiso para mejorar las vidas de sus clientes y personas en toda la región es inquebrantable y nos sentimos honrados de formar parte de su próximo capítulo", concluyó la Sra. Atzmon.

Acerca de AIA

AIA Group Limited y sus filiales (colectivamente "AIA" o el "Grupo") constituyen el mayor grupo panasiático de seguros de vida independiente que cotiza en bolsa. Está presente en 18 mercados de la región de Asia y el Pacífico, con sucursales y filiales propias en Hong Kong, Tailandia, Singapur, Malasia, China, Corea, Filipinas, Australia, Indonesia, Taiwán, Vietnam, Nueva Zelanda, Macao, Brunei, Camboya, una filial del 97% en Sri Lanka, una empresa conjunta del 49% en la India y una oficina de representación en Myanmar.

El negocio que ahora es AIA se estableció por primera vez en Shanghai hace un siglo, en 1919. Es líder de mercado en la región de Asia-Pacífico (ex-Japón) en primas de seguros de vida y ocupa posiciones de liderazgo en la mayoría de sus mercados. Al 31 de diciembre de 2018, sus activos totales ascendían a 230.000 millones de dólares.

AIA satisface las necesidades de ahorro y protección a largo plazo de las personas ofreciendo una gama de productos y servicios que incluyen seguros de vida, de accidentes y de salud y planes de ahorro. El Grupo también ofrece prestaciones a los empleados, seguros de vida y pensiones a clientes corporativos. A través de una extensa red de agentes, socios y empleados en toda la región de Asia y el Pacífico, AIA presta servicios a los titulares de más de 33 millones de pólizas individuales y a más de 16 millones de miembros participantes de planes de seguros colectivos.

AIA Group Limited cotiza en el Main Board de The Stock Exchange of Hong Kong Limited bajo el código de valores "1299" con American Depositary Receipts (Nivel 1) negociados en el mercado extrabursátil (clave de pizarra: "AAGIY").

Acerca de Medix Medical Services

Fundado en 2006, el Grupo Medix es un proveedor global y líder de soluciones innovadoras y de alta calidad para la gestión de la salud. Con oficinas en Londres, Hong Kong, Shanghai, Singapur, Tel Aviv, Yakarta, Kuala Lumpur, Bangkok y Melbourne, y una base de clientes que supera los 3 millones de miembros en más de 90 países, Medix ofrece a sus clientes -principalmente aseguradoras globales de salud y vida, grupos financieros, grandes corporaciones e instituciones gubernamentales- servicios de valor añadido en el mundo de la salud. El equipo médico de Medix está compuesto por 300 médicos internos junto con enfermeras, expertos en investigación, equipos de administración médica y una red mundial acreditada de calidad de más de 3.000 especialistas y 1.500 hospitales líderes.

A través de sus diversos servicios, Medix ofrece a sus clientes soluciones rápidas para obtener mejores resultados médicos. Medix proporciona Servicios Globales de Manejo de Casos Personales, Servicios de Manejo de Prevención de Enfermedades, Soluciones Digitales de Salud, Servicios de Cuidado en el Hogar, Estrategia de Salud y Servicios de Gobierno Médico a aseguradoras, grandes corporaciones e instituciones gubernamentales.

Medix es una compañía de Valor Compartido que se esfuerza por permitir que las personas de todo el mundo tengan acceso a la mejor atención médica posible, eliminando al mismo tiempo las variaciones injustificadas en la atención médica y ayudando a controlar la inflación de los costos médicos. Creyendo que la accesibilidad, la calidad y la sostenibilidad de la atención médica son uno de los componentes más importantes de los derechos sociales, Medix es muy apasionada por estos temas y está globalmente dedicada a estas actividades.

