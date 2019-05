Alquiler de Limusinas en Barcelona añade nuevos servicios a su catálogo Comunicae

miércoles, 22 de mayo de 2019, 12:10 h (CET) Su gran flota de vehículos permite ahora también ofrecer packs de cumpleaños Alquiler de Limusinas en Barcelona, ya disponía y dispone de diferentes ofertas de alquiler de limusinas, packs para despedidas de soltero y despedidas de soltera y packs de limusinas para boda a los que ahora se añaden los packs de cumpleaños. Y es que sta empresa cuenta con más de 7 años de experiencia en el sector y miles de clientes satisfechos, que han quedado encantados al saber que pueden aprovechar sus servicios en otras circunstancias.

Alquiler de limusinas en Barcelona, siempre se ha caracterizado por ofrecer sus servicios a increíbles precios y contar con unos chóferes profesionales con los que poder vivir una experiencia única. Su especialidad son las despedidas de soltero y soltera. Ofrecen packs de todo tipo desde fiestas en catamarán con discoteca, tours de 1 hora, packs con cenas en el puerto olímpico incluida o en Aribau, con y sin espectáculos y todo ello a precios low cost.

Ahora también cuentan con limusinas para cumpleaños o incluso fiestas infantiles, con las que poder celebrar fiestas divertidas e inolvidables, con la familia o con los amigos y todo lo que uno quiera elegir, música, sesión de fotos, cenas en buenos restaurantes, discotecas, juegos, barra libre, etc. Y no solo eso, sino que da la opción de seleccionar el modelo y color de la limusina a contratar.

En la página web de Alquiler de Limusinas en Barcelona, se puede acceder a todo el catálogo de servicios así como a los precios de cada uno de los packs y ofertas. En ella también se pueden ver imágenes de los vehículos y toda la información de la empresa así como sus formas de contacto y distintas opiniones de sus clientes.

