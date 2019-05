Concha Obregón a la vanguardia de la medicina estética en España

Concha obregón es una de las mayores expertas en medicina estética de nuestro país. Numerosos rostros conocidos de la pantalla, hombres de negocios y miembros de la Jet Set española se ponen en sus manos en la clínica que dirige en Santander La doctora Concha Obregón, vocal de la Sociedad Española de Médicina Estética, es una de las expertas en medicina estética con más renombre en nuestro país. Obregón es una profesional de amplia y reconocida experiencia en el área de la medicina estética de nuestro país, su consulta de Santander brinda un amplio abanico de tratamientos faciales y corporales de vanguardia, que ayudan a sus pacientes a mejorar su aspecto. Si algo caracteriza a la doctora Obregón es su discreción y un trato exquisito con sus pacientes

Para esta experta en medicina en esta época del año es necesario una puesta a punto antes del verano ya que el exceso de sol provoca la aparición de manchas y arrugas en la piel. Para Obregón las técnicas en medicina estética deben mejorar el aspecto físico sin que se noten los retoques. Desde su consulta ofrece tratamientos como la radiofrecuencia, acné, relleno de arrugas, manchas, peeling, toxina botulínica y mesoterapia entre otros.

Según Obregón ,"un buen acto estético es el que no evidencia qué es lo que se ha hecho. No se puede congelar ni cambiar la expresión porque lo importante es que sea natural". La doctora Obregón también advierte sobre los peligros que entraña ponerse en manos no médicas para someterse a tratamientos como la aplicación de la toxina botulínica, hilos tensores o mesoterapia.

Los productos utilizados deben estar autorizados por la agencia Española de medicamentos y productos sanitarios y en caso de duda recomienda a los pacientes que se pongan en contacto con los colegios médicos donde se les puede informar sobre si determinados tratamientos se pueden realizar en un centro específico. Además recomienda a todos los pacientes pedir las etiquetas de los productos con las fechas de caducidad.

Para Concha una buena praxis y unas manos expertas es lo que un paciente debe buscar a la hora de someterse a estos tratamientos.