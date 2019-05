South Summit Málaga ya ha elegido a los finalistas de la Startup Competition

South Summit Málaga ha elegido entre más de 200 candidaturas a diez startups como finalistas de su Startup Competition, donde tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante los principales actores del ecosistema emprendedor. South Summit Málaga se celebrará el día 30 de mayo en el Museo del Automóvil y bajo el nombre "South Summit Málaga Smart Mobility Encounter" se debatirá el futuro de la movilidad y los retos que plantea La startup ganadora en Málaga obtendrá como premio el pase directo a la final de South Summit Madrid 2019, en donde podrá optar al premio en inversión del South Summit Fund.

South Summit ha dado a conocer el nombre de los diez finalistas de la Startup Competition del encuentro de South Summit Málaga, que se celebrará el día 30 de mayo. Las startups seleccionados tendrán la oportunidad de presentar su proyecto ante los principales actores del ecosistema emprendedor en la capital malagueña, que se ha consolidado como Smart City de referencia mundial y hub de movilidad por la confluencia de factores económicos, culturales y sociales.

Se han presentado a la competición más de 200 startups de ámbito internacional y nacional, todas relacionadas con el sector de la movilidad y especializadas en IOT automotive, smartcities, mobility etc. Cerca de la mitad de los proyectos son internacionales, proceden de 23 países entre los que destacan Colombia, EEUU, Israel, Reino Unido o Chile, mientras que un 60% de las startups son españolas.

Las diez finalistas pertenecientes al sector de Smart Mobility han sido elegidas en base a criterios como la innovación del proyecto, la escalabilidad, el equipo o su viabilidad:

Dronak: startup vasca que utiliza la Inteligencia Artificial en drones para la captura y recogida de datos en sectores como la agricultura de precisión o la topografía. Homyhub: solución plug&play de UK para convertir el smartphone en un mando a distancia inteligente del garaje. Hoop Carpool: proyecto madrileño que optimiza la tasa de ocupación de los vehículos poniendo en contacto a conductores y pasajeros para compartir viajes. Let me Park: red de aparcamientos desarrollada en Madrid que ayuda a las empresas a reducir la cantidad de tiempo que sus empleados gastan en encontrar aparcamiento. Make my Day: app israelí para conductores de vehículos eléctricos que les permite programar la carga como parte del viaje a través de la propia aplicación. Place 2 Plug: startup procedente de Tarragona que cuenta con una plataforma para conectando a conductores y estaciones de recarga de vehículos eléctricos. Revoolt Smart Solutions: emprendedores madrileños que han desarrollado un software para digitalizar y optimizar la entrega de distribución de comestibles. Tarot Analitycs: algoritmo para optimizar las rutas de empresas con flotas de vehículos que visitan múltiples destinos procedente de París. Wavyn: app desarrollada en San Francisco que avisa en tiempo real de posibles colisiones frontales y muestra estadísticas al final del viaje para ayudar a mejorar los malos hábitos de conducción. Zeleros: startup valenciana que ha desarrollado un sistema disruptivo inspirado en hyperloop con tecnologías de levitación magnética. El proyecto que se alce con el trofeo de la Startup Competition en South Summit Málaga será premiado con el pase directo a la final de South Summit Madrid 2019, plataforma líder de Innovación Abierta que conecta startups, corporaciones e inversores con foco en oportunidades de negocio, que se celebrará en el espacio madrileño de La Nave del 2 al 4 de octubre de 2019, y donde además podrá optar al premio en inversión de South Summit Fund.

Como finalista, la startup ganadora contará con un espacio propio en el encuentro de South Summit Madrid 2019 para obtener visibilidad, acceder a nuevas posibilidades de negocio y dar a conocer su proyecto ante inversores y corporaciones de todo el mundo en búsqueda activa de innovación.

Sobre South Summit Málaga, Smart Mobility Encounter

¿Cómo ha transformado el mundo la movilidad? ¿Quiénes son los máximos exponentes de las nuevas formas de transporte? ¿Cuáles son los retos que plantea el actual modelo de movilidad urbana? ¿Cómo influye el transporte en el desarrollo económico y social, en el medio ambiente y en la calidad de vida y la salud de los ciudadanos?

Líderes nacionales, líderes globales, innovadores, entre otros, de la talla de Javier Lázaro Gaspar, Digital Hub Director de Ferrovial; Jason Maroothynaden, Business Broker de la European Space Agency; Aliona Yurlova, International Business Developer de iContainers; Diana Morato, Co-Founder & Managing Director de Flash; Javier González-Soria, CEO de Top Seeds Lab; Samuel Fuentes, Chief Technology Officer de OnTruck o Mariano Silveyra, Country Manager Spain de Cabify.

South Summit Málaga albergará con un enfoque transversal y participativo los retos del sector de Smart Mobility para lo que se reunirá en torno a mesas redondas y conferencias a líderes empresariales, académicos, innovadores y futuristas en un programa que se dividirá en cuatro bloques temáticos:

Tierra, mar y aire; Los retos de la innovación Humano-movilidad centrada Sostenibilidad & energía; Innovación digital en la movilidad. En paralelo, el programa de South Summit Málaga contará con la presencia del Hub de Movilidad Conectada organizador de “The Connected Mobility Hub Investor Event”, un encuentro con inversores de movilidad de procedencia internacional, que buscan a las startups más disruptivas de movilidad. Como conclusión, dentro del encuentro se reunirá el mejor talento para posicionar a España como impulsora de Innovación Abierta y a Málaga como capital global de Smart Mobility.