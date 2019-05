La Andaluza abre un nuevo bar de tapas en Sax Comunicae

martes, 21 de mayo de 2019, 16:22 h (CET) El local que cuenta con zona de barra, salón interior y una terraza, dará servicio de lunes a domingos de 12.00 de la mañana hasta las 00.00 horas La franquicia de hostelería La Andaluza, inaugura hoy su nuevo local en la provincia de Alicante, en Sax. Al frente del establecimiento está Miguel, un joven emprendedor con amplia experiencia en hostelería, que se ha decidido a franquiciarse con La Andaluza y a montar su propio negocio.

El local está ubicado en la calle Gran Vía nº 24. Cuenta con un salón interior, una zona de barra y una terraza, donde los comensales podrán disfrutar de una experiencia gastronómica de categoría. Tiene acceso para minusválidos, wifi para clientes y aire acondicionado. El personal habla varios idiomas para poder dar cobertura a la población extranjera que vive por la zona y para posibles extranjeros que vienen de visita y desean degustar su platos.

La Andaluza de Sax ofrece una amplia carta compuesta por tapas españolas tradicionales como es la carrillada, la presa ibérica, croquetas variadas, albóndigas de choco, entre otras, junto con opciones más modernas como pueden ser la vieira de merluza rellena y gratinada, hamburguesas y molletes, costillas y alitas de pollo a la barbacoa, etc. Les gusta tener una combinación de ambas cocinas y hacer una mezcla de platos tradicionales y modernos. De entre toda la carta destacan su amplia variedad en pescaíto frito crujiente como los boquerones, las Ortiguillas, las acedías, chocos, etc. En todas, Miguel ofrecerá más de 50 referencias para todos los gustos con los que seguro conquistará los corazones de sus vecinos.

Si se quiere saber más sobre la franquicia gratuita de hostelería La Andaluza, o sobre los modelos de negocio que gestiona la marca sevillana, como los bares de tapas sin salida de humos, o con pocos metros, no dudar y visitar su web en www.laandaluza.com para descubrirlo todo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.