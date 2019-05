El rooibos conquista el mercado europeo gracias a sus numerosos beneficios, apunta Punto de Té Comunicae

martes, 21 de mayo de 2019, 15:55 h (CET) Una de las variedades más extendidas entre los amantes de las infusiones es, sin duda, el rooibos, que está creciendo en popularidad entre los usuarios en los últimos años, como destaca Punto de Té El té rooibos , como se le conoce erróneamente, no es un té rojo que procede de Sudáfrica, ni es extraído de la camellia sinensis, se trata de una infusión procedente de un arbusto local llamado Aspalathus Linearis.

Esta variedad no contiene teína, lo que hace que sea una de las opciones más indicadas para relajar el cuerpo y conciliar el sueño de forma más eficaz.

Su ingesta ayuda a combatir enfermedades arteriales y la diabetes por la presencia del chrysoeriol y el nothofagin, que diversos estudios apuntan a su incidencia en la reducción de inflamación arterial, la cual está relacionada con patologías como la artereosclerosis o la diabetes.

Sus propiedades antioxidantes también se deben al chrysoeriol, que es su elemento principal de este tipo, el cual puede ayudar a reducir el colesterol, ralentiza el envejecimiento del organismo, mejora el aspecto de la piel y rejuvenece los músculos y órganos.

Los antioxidantes también fortalecen el sistema inmunitario, por lo que los expertos recomiendan consumirlo especialmente en los cambios de estaciones, ya que es cuando el cuerpo es más vulnerable; la probabilidad de contraer catarros, gripes u otras dolencias semejantes se reducen de forma considerable, según se ha demostrado en estudios específicos.

Además, se han demostrado otros beneficios importantes, como su carácter protector del hígado o el corazón, mejorando la tensión, la circulación sanguínea y reduciendo el llamado colesterol malo (LDL).

El rooibos, el aliado perfecto contra el envejecimiento cerebral

Los antioxidantes que componen el rooibos son los idóneos para acabar con la oxidación de las estructuras cerebrales.

En este sentido, estas propiedades derivan en una mejor concentración para el desempeño de tareas en el día a día, debido a un sueño de mayor calidad por la ausencia de teína.

Además, la secreción de serotonina, combate la depresión, gracias a la llamada hormona de la felicidad, que contribuye a consolidar un estado de bienestar general.

Punto de Té tiene en su catálogo una amplia variedad de tés de primera categoría, entre las que se encuentra el rooibos, cada vez más demandado por los consumidores por los beneficios que se le relacionan.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.