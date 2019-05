C3A: la última cámara de seguridad de EZVIZ renuncia totalmente a los cables: máxima eficacia WI-FI Comunicae

martes, 21 de mayo de 2019, 15:10 h (CET) Su pila de litio recargable le da total autonomía y movilidad y simplifica al máximo su instalación. Con un ángulo de visión de 126º, permite la mejor visibilidad de día y de noche en cualquier circunstancia meteorológica, ya que está diseñada también para exterior. Las bases W2D y WLB triplican la vida de la batería y optimizan su performance El fabricante de soluciones de domótica y gadgets para el control del hogar EZVIZ lanza su último producto, una cámara compacta, de líneas minimalistas y blanco inmaculado que renuncia a los cables de instalación. Dentro de su portfolio de soluciones para un hogar inteligente, C3A conjuga diseño, funcionalidad y, sobre todo, usabilidad, ya que por su facilidad de instalación y su movilidad promete que incluso los menos duchos con las soluciones tecnológicas podrán hacerse enseguida con sus claves de uso.

C3A es una cámara FullHD para uso tanto interior como exterior y es totalmente independiente de la alimentación eléctrica gracias a su batería de litio de 5500 mAh. El fabricante recomienda su uso junto a la base W2D o el modelo WLB ya que esto multiplica la vida de la batería, que se prolonga mucho más en condiciones normales de operación (algunos enroutadores domésticos pueden agotar la energía de la batería algo más rápido).

C3A, que cuenta con visión nocturna, sensor infrarrojo pasivo (PIR motion detection) y un ángulo de 126 grados, dispone asimismo de audio bidireccional y micrófono, lo que permite no solo monitorizar visualmente lo que sucede en el hogar o jardín, y alertar con la sirena de la base W2D o WLB en caso de emergencia, sino también comunicarnos e interactuar desde el smartphone con quien se encuentre en el área de cobertura de la cámara.

En cuanto a su instalación, el nuevo modelo de EZVIZ puede configurarse idealmente desde la base (conectando la W2D o la WLB al router) o bien directamente desde la propia cámara, por Wireless.

Por sus materiales de fabricación, la C3A -certificada con la IP65- ofrece una máxima durabilidad y resistencia a la humedad y las inclemencias climáticas, incluso en temperaturas gélidas (hasta -25 grados) o muy elevadas (hasta 45 grados).

Como siempre, la App del fabricante EZVIZ (disponible en Apple Store y Google Play) simplifica el manejo del dispositivo desde el teléfono, con un diseño totalmente intuitivo y de sencillo manejo. El material grabado puede almacenarse en el cloud de Ezviz o bien en tarjeta SD hasta 128 GB, ya que C3A viene además con un slot para esta tarjeta.

EZVIZ ofrece una extensa gama de productos, que funcionan de manera individual o combinados entre sí, y se presenta como una forma sencilla de controlar el hogar o la oficina sin necesidad de pagar cuotas mensuales ni contratar servicios añadidos.

El fabricante ofrece un servicio local de atención al cliente en castellano con la finalidad de proveer la mejor experiencia a sus usuarios. Desde 2016, EZVIZ ha creado una base de acción sólida en el mercado europeo, teniendo como objetivo incrementar su presencia a lo largo de todo el continente: España, Portugal, Alemania, Francia, Italia, Grecia, Polonia, Eslovaquia y Benelux etc.

Enlaces relacionados:

Página web de EZVIZ: https://www.ezviz.eu/es/

