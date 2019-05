Consejos para aprender inglés en Irlanda con TALK Idiomas y Experiencias

Vivir con una familia o con gente local, esta es sin duda la mejor manera de sumergirse en la lengua inglesa, en un hogar irlandés con su lengua materna. Por no hablar de la hospitalidad irlandesa. Aunque no se quiera pasar mucho tiempo en casa, vivir con hablantes nativos familiarizará mucho más con el idioma a la persona que lo haga El alojamiento también es una opción, siempre y cuando se intente conocer a estudiantes extranjeros y se tenga especial cuidado de no pasar demasiado tiempo con más compañeros de habla hispana. Hay otras opciones de alojamiento que se debe consultar, como residencias de estudiantes o apartamentos.

Asistir a un curso para aprender inglés en el extranjero no es lo único que importa, pero si la persona aún no ha alcanzado el nivel intermedio (B1/B1+), es aconsejable hacer un curso de inglés en Dublín para consolidar los fundamentos de la lengua inglesa y aprender con ello gramática y vocabulario. Luego se deben realizar actividades diarias para practicar lo que se ha aprendido en el aula de clase. Se puede obtener cursos de 4 semanas con alojamiento por unos 1.600 € con ello no se tiene que pagar más, especialmente si se tiene más de 20 años.

Ir de compras es importante para aprender inglés, entrar en un establecimiento, y ponerse en contacto con el idioma inglés y así se esfuerza uno por usar su inglés, buscando tallas, precios, dimensiones, colores y así es bueno practicar.

Importante inscribirse en una visita guiada de la ciudad. Las visitas al centro de la ciudad son divertidas y populares. Se practicas escuchando al guía y siempre se tiene la oportunidad de hablar con el resto del grupo. Se recomienda una visita a la prisión de Kilmainham. El guía le contará la historia de la independencia de Irlanda.

Mejorar el nivel de inglés en Dublín, yendo a pubs y hablando con irlandeses. Fin de semana + Dublín = si se desea divertirse. La cerveza irlandesa es muy famosa y los irlandeses tienen una merecida reputación como cerveceros, los fines de semana siempre hay un buen ambiente, pero durante la semana también hay algunos pubs con irlandeses que están dispuestos a hablar con cualquiera. Y, después de unas cervezas, verá cómo entiende mejor y habla con fluidez.

Inscribirse en actividades deportivas. En cada actividad se estará siempre en contacto con el idioma. No hay que preocuparse si se pierde un poco al principio, en algunas clases y con la ayuda del profesor se puede recuperar inmediatamente.

Realizar actividades de ocio en Dublín puesto que esta ciudad ofrece una amplia gama de actividades de ocio y, gracias a ello, se puede disfrutar de tiempo libre practicando el inglés. Si se acude al teatro o se asiste a divertidos monólogos, se puede acostumbrar al acento irlandés, y en los viajes fuera de la ciudad seguramente se puede encontrar con alguien con quien hablar un rato y escuchar al guía dar las explicaciones en inglés.

Usa meetup. Este tipo de aplicaciones ofrecen la oportunidad de conocer gente en la misma situación y se vuelven muy populares en las reuniones internacionales. Es interesante utilizarlo para seguir los eventos que más interesan y usarlo para practicar inglés. En Dublín hay muchos grupos de estudiantes que se reúnen en un pub cada semana donde se puede conocer a mucha gente y hablar inglés sin parar.

Leer periódicos y revistas en inglés, hay muchas publicaciones para elegir y se puede comprobar como mejora la lectura. La televisión y la radio siempre han sido uno de los mejores recursos para aprender un idioma, utilizar estos medios, elegir y disfrutar de los programas favoritos es una buena idea para aprender inglés.

Hacer rutas gastronómicas. Los irlandeses no sólo viven de pescado y patatas fritas. La buena comida está de moda y los irlandeses no lo estarán menos. Hay muchos lugares donde se puede probar la comida típica irlandesa y hablar con el camarero u otro restaurante. Aprender el nombre de los platos e ingredientes es interesante.

Por último, para mejorar definitivamente y si la edad acompaña se recomienda aprender inglés y trabajar en el extranjero intentando encontrar un trabajo. Algo simple, una pasantía en una empresa, unas horas en un café son suficientes para consolidar los conocimientos del inglés recién aprendido.