Spoilers Juego de Tronos: así fue y así podría haber sido Si los Stark hubieran contado con un seguro de vida el desenlace de la serie podría haber sido muy distinto Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 21 de mayo de 2019, 15:49 h (CET) Con miles de fans descontentos y una petición en Change.org para rehacer la octava temporada de Juego de Tronos; la famosa saga ha llegado a su fin. Una serie que ha dejado por el camino muy buenos momentos y una trama sembrada de intrigas, luchas de poder y mucha pasión. Sin embargo y como veíamos, muchos de sus seguidores no se encuentran precisamente satisfechos con el desenlace e incluso con algunas partes de su desarrollo. Por este motivo, el comparador de seguros Acierto ha analizado cómo hubiera ido todo si los Stark, entre otros personajes, hubieran contado con un seguro de vida. Y es que esto habría permitido a la familia mantener su situación de poder haciendo frente a los Lannister, los Bolton y hasta a los Caminantes Blancos.



Los Stark, un seguro que habría cambiado las cosas

Así, la familia preferida por un amplio número de espectadores podría haber tenido las cosas un poco más “fáciles” -teniendo en cuenta el contexto- de haber contado con determinadas pólizas. Por ejemplo, un seguro de vida no les habría venido nada mal teniendo en cuenta que Ned pierde la cabeza (literalmente) en la primera temporada, y que Catelyn y Rob son asesinados durante la Boda Roja de la tercera entrega.



Así, una póliza de vida -con Bran, Sansa, Rickon y Arya de beneficiarios- habría permitido a sus padres dejar cubiertas sus necesidades. El objetivo de estos seguros es proteger económicamente a los allegados del cliente si este fallece, sufre un accidente que le impide trabajar o similares. Aunque depende de las coberturas. Dado el desarrollo de los acontecimientos, lo más recomendable hubiera sido una póliza de vida lo más completa posible. Además y desde el punto de vista estratégico, Jon y Sansa intentan conseguir aliados durante distintas partes de la serie, algo que les cuesta muchísimo. Si hubieran cobrado por el seguro de viaa de sus padres, hubieran podido contratar mercenarios y ejércitos para luchar contra sus enemigos. En definitiva que, a lo mejor, los Lannister hubieran dejado de tener la posición privilegiada que ocupan durante toda la serie. Y ahí tenemos la propuesta de remake que piden a gritos algunos fans.



Si hablamos de Sansa, merece especial atención: es violada y torturada brutalmente; y no solo eso, sino que presencia la muerte de su padre. Sin duda unas situaciones traumáticas que debería abordar con un psicólogo o psiquiatra. Contar con un seguro de salud le facilitaría el acceso a estos profesionales. Eso sí, tendría que revisar el condicionado, pues algunas aseguradoras establecen límites respecto del número de sesiones anuales.



A Arya, y dada su consolidación como asesina, no le habría ido mal un seguro para “profesión” de riesgo con coberturas ampliadas para el fallecimiento accidental, la invalidez permanente absoluta y la incapacidad permanente total. En cuanto a Bran, se queda paralítico cuando sorprende a Jaime y a Cersei Lannister manteniendo relaciones sexuales y este lo arroja al vacío. Un seguro de accidentes le hubiera resultado de gran ayuda, pues este incluye garantías de fallecimiento, invalidez absoluta y parcial, gran invalidez y subsidio diario por hospitalización.



Jaime Lannister y Daenerys Targaryen

En cualquier caso, el karma le acabó pasando factura a Jaime, que perdió la mano en la tercera temporada. La mejor espada de la Guardia Real tuvo que decirle adiós a una de sus mejores bazas y fuente de ingresos. En este caso, contar con un seguro de manos le habría permitido recibir una indemnización (en función del capital asegurado) por esta pérdida.



Los seguros de partes del cuerpo están pensados, de hecho, para personas cuya profesión y sustento depende directamente de este miembro. Para garantizar su nivel de vida en caso de siniestro. La cantidad que tendría que abonar por ellos, ahora bien, sería elevada, sobre todo dado el patrimonio y riquezas del caballero que “siempre paga sus deudas”.



Daenerys también debería asegurar sus dragones “como mascotas”, en especial después de verla sembrar el caos más absoluto -y desperfectos incalculables- derribando la Fortaleza Roja. No le costaría barato, pues tendría que declararlos como de raza potencialmente peligrosa. Además, es probable que tuviera un recargo del 20% por elevada siniestralidad. Por supuesto y teniendo en cuenta lo que vemos en el final de la serie, tampoco le vendría mal un seguro de salud que le brindara acceso al psiquiatra y/o psicólogo.



Otros seguros para Juego de Tronos

- Otros seguros útiles que recomienda Acierto para la famosa saga serían el de daños a la propiedad personal y el de hogar, especialmente en Invernalia, devastada por completo. Por no hablar de las mesas, puertas, sillas y demás objetos que se rompen durante la trama.



- Lo mismo ocurre con los seguros para caballos, el medio de transporte de muchos de ellos.



- Y a Jon Snow, que siempre está enfermo (vale, sí, aunque luego revive), le iría estupendamente una póliza de salud lo más completa posible.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Sharon Stone y Marilyn Manson, en “The New Pope” Serán actores invitados en esta coproducción original de Sky, HBO y CANAL+, creada y dirigida por el ganador de un Oscar Paolo Sorrentino 87 reclamaciones a distintas televisiones por la emisión de contenidos inapropiados Estas organizaciones consideran que el Código de Autorregulación no cumple con los requisitos mínimos contemplados en la Unión Europea para este tipo de modelos de regulación voluntaria Los cinco lugares de Gran Bretaña emblemáticos por sus series de TV Galway, Port Isaac, Manchester, Glasgow y la Isla de Wight son algunos de los lugares que reflejan la diversidad cultural existente en tierras británicas El último episodio de Juego de Tronos fue el más tuiteado de la historia Jon Nieve fue uno de los personajes que más retweets provocaron Comprobado: Juego de Tronos adora Europa La multimillonaria saga fantástica basada en las novelas de George R.R. Martin donde no falta ni un solo personaje ficticio, elige localizaciones de Europa a lo largo de todas sus temporadas