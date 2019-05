El aumento de los robos en España

El aumento de robos con fuerza en las viviendas de los españoles se ha incrementado durante el último año 2018 hasta un 2%, según datos del Ministerio de Interior. Pero además de tener en cuenta ese porcentaje, que puede parecer que no es demasiado elevado, hay que saber que los robos contra la propiedad en España han aumentado hasta un 70% de media en la década entre 2007 y 2017, en su conjunto, lo que si representa un problema de mayor calado.



Según fuentes oficiales, se producen unos 2500 robos al día, y esas cifras solo aportan datos de un 60 % de la realidad, pues en algunas ciudades se confirma que se producen más del doble de los delitos denunciados. Algunos de los datos más llamativos con respecto a los robos en España son los siguientes que vamos a enumerar a continuación.



Solo un 10 % de los robos que se llevan a cabo en nuestro país son planificados, mientras que el 90 % son improvisados y por lo tanto, los que más dalos materiales causan. De estos datos podemos deducir que la mayoría de los robos aprovechan alguna debilidad en la vivienda que van a asaltar, y en cuanto que los propietarios les ponen las cosas un poco difíciles a los cacos, estos abandonan la idea para no arriesgarse y buscar una víctima más sencilla, que no oponga tanta resistencia.



En este sentido, uno de los métodos más efectivos para espantarlos es colocar una alarma de hogar, pues en cuanto se den cuenta de que la casa cuenta con uno de estos dispositivos ni intentarán llevar a cabo el asalto, pero es que, además, en caso de no ser conscientes y que intenten entrar, en cuanto escuchen la alarma saldrán corriendo antes de llevar a cabo ninguna fechoría. Por eso, lo mejor que podemos hacer hoy día como medida preventiva de seguridad es comparar y elegir una alarma para nuestra casa que nos permita descansar tranquilos sabiendo que solo con ver el cartel de alarma instalada en las ventanas o en algún lugar visible, más del 80 % de los ladrones desecharán la idea del asalto.



Otro de los datos a tener en cuenta es que un 70% de los robos se produce de día, mientras que el 30% restante se ejecuta de noche, y los días de la semana más activos para que los delincuentes lleven a cabo sus robos son los lunes y los viernes. En relación a los meses en que hay un índice más elevado de criminalidad en los hogares, son enero, marzo y agosto los que encabezan la lista.



¿Cómo podemos proteger nuestros hogares? Con estos datos tan alarmantes y que reflejan cómo sigue aumentando el robo en viviendas con violencia en nuestro país, no es de extrañar que los ciudadanos estén cada vez mas interesados en las alarmas y los sistemas de video vigilancia.



Estos sistemas son los que mejores resultados dan, según la opinión de los expertos y de los propios clientes, para que nuestros domicilios no sean los elegidos para cometer los robos, siendo la fórmula disuasoria más efectiva. La principal ventaja de instalar una alarma en nuestro hogar o negocio es esta, sin lugar a dudas, porque hacen la función como ningún otro medio de ahuyentar a los ladrones e intrusos. Para conseguir este objetivo, las empresas de alarmas ponen carteles bien visibles en el exterior de las casas y los locales, oficinas o naves industriales.



Este sistema le da un grado mayor de seguridad a la propiedad, ya que los ladrones tienen el acceso más complicado, pues ya de entrada tienen que burlar este sistema de seguridad si quieren tener éxito en su robo. Es en este punto cuando los cacos deciden que no merece la pena y que es mejor apostar por otra vivienda que no cuente con u sistema extra de seguridad como este, pues como mencionábamos anteriormente, el 90 % de los robos que se produce en nuestro país se improvisan, y los ladrones no tienen un mayor interés en tu casa que en la del vecino, así que simplemente elegirán aquella que le ponga las cosas menos difíciles.



El coste de la alarma se amortiza en poco tiempo Ni que decir que nuestra seguridad y la de las personas que amamos no tiene precio, pero es que, además, en relación al coste económico que puede darse en caso de asalto, el precio de la alarma queda amortizado en el primer incidente que consigamos evitar gracias a ella.



El coste, evidentemente, es algo que se tienen en cuenta en cualquier objeto que vamos a adquirir, por eso el mercado actual cuenta con un amplio abanico de productos para cada necesidad, y en caso de las alarmas no iba a ser menos, para que encuentres aquella que se adapta a tus necesidades específicas.



Visita la comparativa que hemos dejado para ti a través del enlace de este artículo y decide qué alarma te conviene en función del presupuesto y del grado de seguridad que necesites.