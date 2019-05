La AEC, SECO y Editorial Médica Panamericana desarrollan un máster especializado en cirugía de la obesidad Comunicae

martes, 21 de mayo de 2019, 13:35 h (CET) Se trata de un máster 100% online que sirve de herramienta actualizada y multidisciplinar para el tratamiento de pacientes obesos mórbidos en sus diferentes fases y formas de tratamiento La obesidad es una enfermedad crónica que surge como consecuencia de la acumulación excesiva de tejido adiposo (grasa) en el cuerpo. Se estima que, en España, 24 millones de personas tienen sobrepeso y entre el 20 y el 25% de la población padece obesidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta del aumento progresivo de la incidencia de esta enfermedad en los últimos años y advierte que, en muchas ocasiones, va asociada a otras enfermedades graves que reducen la calidad de vida del paciente.

La obesidad mórbida está actualmente en primera línea de los problemas de salud de países desarrollados o en vías de desarrollo, siendo la mayor epidemia del mundo occidental del siglo XXI. Más allá de afectar significativamente a nivel psicológico y de autoestima, está demostrado que la obesidad mórbida acorta la esperanza de vida, aumenta el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares (ictus, infartos, etc.) y empeora su pronóstico e incrementa el riesgo de algunos cánceres. Además, tiene efectos en otros aspectos del día a día, como el aumento de las estancias hospitalarias, una mayor tasa de discapacidad, un menor rendimiento laboral o un mayor coste económico social y sanitario.

Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO), han contado con Editorial Médica Panamericana para crear el Máster en Cirugía de la Obesidad, un programa formativo, 100% online, que servirá de herramienta actualizada y multidisciplinar para el tratamiento de pacientes obesos mórbidos en sus diferentes fases y formas de tratamiento. El máster está dirigido por la Dra. María Dolores Frutos Bernal, Facultativa Especialista en Cirugía General en el Hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia), y el Dr. Amador García Ruíz de Gordejuela, Facultativo Especialista del Hospital Universitari de la Vall d’Hebron (Barcelona).

"La cirugía bariátrica es el tratamiento más eficaz, seguro y coste-efectivo del que disponemos actualmente. Es un área de conocimiento relativamente joven y con gran proyección científica. La cirugía no sólo es cada vez más frecuente sino que, junto a nuevas técnicas, tecnologías y paradigmas hacen que se trate de un mundo con cambios vertiginosos. Como se trata de una patología tan frecuente y la cirugía ha ido extendiéndose de forma casi exponencial, son cada vez más los candidatos a someterse a ella y los postoperados que nos encontramos en el día a día de todos los centros sanitarios",comenta la Dra. Frutos.

La SECO inició su programa educativo en Cirugía Bariátrica y Metabólica en el año 2009 con el objetivo de permitir a los cirujanos interesados, iniciar y completar una formación especializada, mediante la adquisición de los conocimientos necesarios, para la evaluación del paciente obeso mórbido, la ejecución de técnicas de cirugía bariátrica, la evaluación postoperatoria y el seguimiento a largo plazo.

"El broche de este proyecto de formación especializada en Cirugía Bariátrica y Metabólica de SECO es este máster, que nace de la ilusión y del trabajo de muchos profesionales implicados desde hace muchos años en esta realidad. Consta de 6 módulos a través de los cuales el cirujano tendrá acceso a una formación avanzada con los temas más actuales y realizado por los expertos de ámbito nacional más importantes en este campo",explica la Dra. Frutos.

La AEC cuenta desde 2003 con una sección dedicada a la obesidad mórbida, coordinada por el Dr. García, que ofrece diferentes cursos especializados en cirugía bariátrica y metabólica y entre sus proyectos destaca este Máster en Cirugía de la Obesidad. Para el Dr. García, “este curso representa una herramienta única para completar la formación en el mundo de la cirugía bariátrica. El programa ofrece una visión muy completa sobre la obesidad y todo lo que implica, así como las diferentes facetas de su tratamiento, con un especial interés en el campo quirúrgico. Los interesados en este máster obtendrán mucho más que una pincelada sobre esta área de conocimiento, pudiendo llegar a profundizar en los temas más actuales sobre la obesidad y su tratamiento”.

Máster en Cirugía de la Obesidad

Con una duración de 12 meses y 1.500 horas lectivas, este máster ha sido desarrollado para abordar de forma integral el manejo de pacientes con obesidad mórbida e incluye temas novedosos como el abordaje endoscópico, nuevas indicaciones como el NASH, nuevas teorías fisiopatológicas como la microbiota y las técnicas quirúrgicas y el manejo perioperatorio más actualizado.

Dirigido a médicos especialistas y en formación en Cirugía General y del Aparato Digestivo o en Endocrinología, implementa un sistema docente de aprendizaje interactivo donde los autores destacan los puntos más complejos y controvertidos de la materia y casos clínicos reales que sitúan al alumno en un contexto clínico real para poder aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica clínica diaria. Además, cuenta con textos basados en la mayor evidencia disponible y numerosas actividades para estimular la profundización de los conocimientos, la comprensión de esta enfermedad y su tratamiento.

La primera convocatoria, que comenzará el próximo jueves 30 de mayo, tiene ya sus plazas abiertas. Para solicitar más información se puede acceder al siguiente enlace.

