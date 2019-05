Guía de las elecciones europeas

El euro-parlamento consta de 751 diputados de 28 países. De ellos 73 representan al Reino Unido, de los cuales 8 son electos por Londres, uno de los 12 distritos electorales de UK.



Se suponía que al salirse UK de la UE ya no íbamos a participar en estos comicios, pero como aún no se aprueba el Brexit (y todavía quedan chances que eso no pase), es que estamos obligados a ir a votar. Esta es una extraordinaria oportunidad para los 3 millones de ciudadanos con pasaportes español, portugués y europeo para poder sufragar en unas elecciones que deciden su futuro, algo que no pudieron hacerlo durante el referéndum sobre la UE del 2016 donde no se les concedió el derecho a sufragar.



Hoy hay 12 partidos que representan a UK en dicho euro-parlamento, 5 de los cuales son los nacionalistas de Escocia o Gales y 3 locales de Irlanda del Norte. Los 7 partidos que representan nacionales británicos presentes son: laboristas y conservadores (cada uno con 18 bancas), Partido del Brexit (14), verdes y UKIP (3 cada uno), y liberales-demócratas y CHUK (1 cada uno).



¿Cuáles son las diferencias?





El Partido del Brexit y el UKIP (del cual ha salido) proponen romper inmediatamente con la UE inclusive sin establecer con ésta ninguna clase de acuerdo y han llegado a plantear congelar la inmigración.



El UKIP se ha concentrado más en hacer protestas callejeras con sectores muy hostiles al Islam y a la inmigración, mientras que el nuevo partido del Brexit de Farage se ha abierto a los conservadores logrando hoy estar arrastrando a buena parte de los donantes y votantes tories.



Los verdes, liberal-demócratas y CHUK (Change UK, un nuevo partido formado por disidentes pro-europeos del laborismo y del conservadurismo) quieren quedarse en la UE y piden un nuevo referéndum. Los 3 no quisieron formar una alianza común porque los verdes se sienten más fuertes en el euro-parlamento, los liberales más fuertes a nivel electoral y CHUK cree que pudo haber sido la sensación. Sin embargo, entre ellos hay grandes diferencias.



Los verdes son el partido que hizo aprobar la amnistía a los indocumentados en la asamblea de Londres 2009, piden medidas sociales y ecológicas y se han opuesto a las medidas de austeridad de este gobierno así como del anterior de coalición conservadora-liberal.



Los liberal-demócratas se postulan como un partido de centro pro-europeo opuesto a la división de UK y dispuesto a cogobernar con los conservadores o laboristas si pudiese tener una fuerte representación parlamentaria.



CHUK es un nuevo movimiento basado en antiguos ministros conservadores y laboristas de Tony Blair que se salieron de sus partidos para defender quedarse en la UE y dar paso a un nuevo referéndum.



Los conservadores y los laboristas son los dos mayores partidos de UK (ambos detentan más del 90% de las bancas parlamentarias por Inglaterra) y desde hace 9 décadas se alternan en el poder. Estos dos se hayan divididos en torno al Brexit.



Los conservadores están fragmentados entre un ala que quiere un Brexit duro como el que desean el UKIP y el Partido del Brexit y quienes quieren uno blando con mercado común o unión aduanera con Europa.



Los laboristas están divididos entre quienes quieren un Brexit suave con unión aduanera y mercado común con la UE y una mayoría de sus parlamentarios y militantes que se oponen a salirse de la UE y piden un nuevo referéndum.



La posición de Jeremy Corbyn es que el principal problema de los británicos son las duras medidas de austeridad y hay que crear un puente entre los que están a favor y en contra del Brexit, y que sólo ellos pueden detener una posible victoria del partido del Brexit (quien encabeza las encuestas) y dar la opción de un nuevo referéndum.



Los conservadores piden un voto de apoyo a Theresa May para que ella pueda concretar un Brexit con alguna forma de acuerdo con la UE que no perjudique a la economía.