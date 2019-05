El Ministerio de Sanidad premia el fomento de la vacunación con herramientas digitales Profesionales sanitarios y pacientes participarán en el Reto #VacunasSinBulos en el Hackathon Salud, un maratón de soluciones digitales en salud Francisco Acedo

@Acedotor

martes, 21 de mayo de 2019, 14:49 h (CET) El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha creado un premio para promover la vacunación en adultos con herramientas digitales en colaboración con el Instituto #SaludsinBulos durante el Hackathon Salud, los próximos 7 y 8 de junio en el Campus de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).



El Hackathon Salud, organizado por la agencia COM Salud y la Asociación de Investigadores en eSalud (AIES) es el mayor maratón de ideación de soluciones digitales en salud en español. En su cuarta edición participa el Instituto #SaludsinBulos con el objetivo de que las iniciativas planteadas estén basadas en información veraz. Profesionales sanitarios y pacientes colaboran con programadores y diseñadores en equipos multidisciplinares para cocrear, durante un fin de semana, programas, aplicaciones, chatbots y videojuegos, entre otras herramientas digitales.



En el caso del Reto #VacunasSinBulos, lanzado por el Ministerio de Sanidad, el objetivo es fomentar la cocreación de soluciones digitales que contribuyan a concienciar a la población sobre la importancia de vacunarse. “Es esencial el apoyo del personal sanitario porque juegan un rol importante en la comunicación de los beneficios de la vacunación a la población y porque están más expuestos a enfermedades inmunoprevenibles y pueden transmitirlas a las personas vulnerables con las que contactan”, indican las bases. El equipo ganador recibirá 1.000€ y podrá ver apoyada su propuesta por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del MSCBS.



8.000€ en premios

Los participantes en el Hackathon Salud optan a 8.000 euros en premios, una mentorización de negocio, formación y la posibilidad de probar su idea en un entorno hospitalario. “Muchos profesionales sanitarios y pacientes echan en falta alguna solución digital que no encuentran disponible. En el Hackathon tienen la oportunidad de desarrollarla con la ayuda de programadores e incluso testarla en hospitales”, explica Carlos Mateos, coordinador del Hackathon Salud y director de la agencia de comunicación COM Salud.



El ganador del Premio General COM SALUD – AIES recibirá 3.000€ en metálico y otros 3.000 para invertir en los programas de formación del Instituto Fundación Teófilo Hernando. Además, hay otros cinco retos, dotados con 1.000€ cada uno: el Reto Novartis en Cáncer, para la mejor iniciativa que mejore la calidad de vida del paciente con cáncer y su entorno o la comunicación del profesional sanitario con el paciente; el Reto SANDOZ Medicamentos sin Bulos para soluciones digitales basadas en información veraz y contrastada sobre fármacos y que contribuyan a luchar contra la desinformación en relación a los medicamentos; el Reto Cerner Historia Clínica Electrónica para el mejor programa o app que se integre en la HCE del sistema sanitario; el Reto Cátedra Telefónica-UCM Videojuego de Salud al mejor juego serio o aplicación gamificada y el Reto Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social - #VacunasSinBulos.



Por otra parte, todos los ganadores del IV Hackathon Nacional de Salud tendrán una mentorización con expertos en modelos de negocio en salud digital ofrecida por TicBiomed a través del proyecto europeo eHealth Hub. Además, como novedad en esta edición, los vencedores podrán testar su solución en un entorno hospitalario gracias a la Unidad de Innovación del Hospital Universitario La Princesa y el IRYCIS (Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria). Se pretende facilitar el desarrollo del proyecto piloto en un entorno hospitalario con la finalidad de obtener indicadores que demuestren su validez y la obtención de más conocimiento gracias a la participación de los agentes claves como pacientes, profesionales del hospital, comisiones asesoras o la dirección.

