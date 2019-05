Presentación en sociedad de “Mundo de Valientes” en Madrid Por si todo esto fuera poco, y con el fin de construir el estilo de vida que cada uno de nosotros deseemos, el libro incorpora material extra, en forma de links a entrevistas, vídeos y documentos Alfonso Miñarro López

martes, 21 de mayo de 2019, 14:45 h (CET) La Fundación Pons, dedicada al desarrollo de actividades de interés social, ha sido el escenario elegido, para la presentación de “Un mundo de valientes”, segundo libro de la polifacética Ami Bondía.



Ciudades como Barcelona, Sevilla y Valencia, fueron con anterioridad los lugares elegidos para que Ami, diese a conocer su novedad editorial, desde que, hace escasamente un mes, el 23 de abril, coincidiendo con el día del libro salió al mercado “Un mundo de valientes”, de nuevo con sello de la editorial Círculo Rojo, tras el éxito de ventas de su primer libro “Un Café con Chan”, referente en el ámbito del personal branding.



A la autora, en esta ocasión la acompañaban en la presentación, el prologuista del libro; Juanma Romero, director y presentador del programa Emprende, que se emite en el Canal 24 h y La 1 de TVE, donde Ami es colaboradora desde hace cuatro años y Marina Estacio, especialista en comunicación, presentadora de eventos y formadora.



Con la portada del libro, Ami hace un guiño a la creatividad, una de las herramientas, de las que habla en este manual práctico para afrontar con solvencia y desde nuestra esencia más humana, los nuevos retos que plantea la era digital, además de plasmar su entusiasmo por la marca personal, la inteligencia emocional.



Se estructura en una decena de capítulos, donde en cada uno de ellos, la autora introduce una experiencia personal, a modo de anclaje, para posteriormente desarrollar distintas habilidades y competencias, imprescindibles para aprovechar las oportunidades que nos ofrece la nueva sociedad 4.0.



Seguidamente, dedica un apartado práctico, denominado “Área Experiencial”, donde Ami, invita a los lectores a llevar a la práctica los conceptos anteriormente desarrollados, como por ejemplo su llamada “Fórmula BOOM”



Si bien Ami entiende por mundo de valientes, el formado por personas empoderadas que encuentran en sí mismas las herramientas para llegar tan alto como se propongan, los capítulos finalizan con una invitación a que expertos de variados temas como la Psicología, el talento, el empleo o el Coaching, compartan su opinión de lo que para ellos es un mundo de valientes, en lo que la autora denomina “Píldoras de Valentía”.



Casi al final del libro, Ami recopila lo que sería el decálogo de las personas que apuestan por la valentía en esta nueva era digital, donde la tecnología tiene un papel cada vez más determinante, obligándonos a contar con ella como nuestra aliada, en lugar de darle la espalda, destacando entre ellas:



- Aprender a convivir con la incertidumbre. - Adquirir mentalidad emprendedora. - Sentir el fracaso como un aprendizaje. - Potenciar la curiosidad. - Incorporar en la resolución de problemas, ingredientes como: Inteligencia emocional, creatividad, comunicación, tecnología y marca personal.



Por si todo esto fuera poco, y con el fin de construir el estilo de vida que cada uno de nosotros deseemos, el libro incorpora material extra, en forma de links a entrevistas, vídeos y documentos.



» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.