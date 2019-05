Workday, líder en el Cuadrante Mágico de Gartner de Suites Cloud Core de Gestión Financiera para la mediana y gran empresa y las multinacionales

Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), líder en aplicaciones cloud empresariales para finanzas y recursos humanos, ha anunciado hoy que ha sido incluida en el Cuadrante Mágico de Suites Cloud Core de Gestión Financiera de Gartner para la mediana y la gran empresa , y las multinacionales. Workday ha sido reconocida como líder por tercer año consecutivo.





Las compañías actuales se enfrentan a crecientes demandas para escalar, reclutar el mejor talento y navegar por un entorno regulatorio de gran complejidad. Con el objetivo de conseguir soporte a estas necesidades, clientes de todo el mundo están recurriendo a Workday para que les ayude en la planificación, ejecución y análisis en toda la organización, todo ello a través de un único sistema basado en machine learning. En esta misma línea, Workday continúa realizando una fuerte inversión en su oferta financiera principal, Workday Financial Management, que ha sido seleccionada por más de 650 organizaciones para gestionar sus operaciones financieras en la nube e impulsar ventajas estratégicas de las organizaciones.





A medida que estos clientes buscan crecer, Workday está ampliando la dimensión y la profundidad de Workday Financial Management con el objetivo de crear un mayor valor para los empleados y la empresa. Estas mejoras incluyen:





Más inteligencia: Workday continúa invirtiendo en machine learning, un subconjunto de inteligencia artificial, para ofrecer un mayor valor de negocio a los clientes. Por ejemplo, al usar la función de conciliación de cuentas en Workday Financial Management, un contable podrá detectar y solucionar los problemas contables cuando se produzcan. Además, la función de detección de anomalías de la aplicación podrá mostrar a los directores financieros cualquier actividad que parezca inexacta en base a transacciones anteriores.





Mejor análisis y todas las respuestas: Workday está avanzando en sus capacidades de análisis financiero, ofreciendo a los clientes una mayor habilidad para gestionar múltiples fuentes de datos, lo que conlleva una mejor toma de decisiones de negocio. Por ejemplo, una compañía de seguros puede cargar transacciones operacionales, como datos de reclamaciones, en el sistema mediante Workday Prism Analytics para realizar informes y análisis adicionales, y podrá crear partidas contables para esas transacciones a través de Workday Accounting Center. Además, a través del uso de augmented analytics, Workday permitirá a los directores financieros responder a preguntas como, “¿qué está impulsando el crecimiento de los ingresos?” o “¿por qué el margen bruto está por debajo de lo esperado?” El sistema hará visibles las causas subyacentes de estas tendencias y permitirá predecir las métricas financieras que tendrán el mayor impacto en la organización.





Experiencias más intuitivas: al adaptarse a las necesidades del usuario, Workday hace que sea más fácil para los clientes completar las tareas en su entorno de trabajo natural. Por ejemplo, al utilizar Workday Assistant, los ejecutivos financieros recibirán una noti! ficación con información clave del negocio a través de un chatbot, como el aumento repentino de la previsión de los gastos u otros cambios en la situación financiera de la empresa. Además, al usar las herramientas Slack y Microsoft Teams, los empleados podrán llevar a cabo tareas como hacer fotos con sus móviles de recibos de negocios e incluir las partidas de gastos en la solución de Workday.





Mejor planificación de negocio: para acelerar la capacidad de los clientes de planificar, ejecutar y analizar en un solo sistema, Workday adquirió Adaptive Insights, líder en soluciones de planificación. Con la Nube de Planificación Empresarial de Adaptive Insights, los equipos de finanzas pueden modelar con precisión las áreas clave de la empresa, incluidos los gastos, ingresos, reservas y personal, entre otros. Unir los planes financieros y los operativos en un único lugar proporciona a los usuarios financieros y empresariales un modelo consistente y completo para monitorizar y gestionar el desempeño corporativo.





Comentario sobre la noticia

"Creemos que el reconocimiento de Workday por parte de Gartner como líder en suites de gestión cloud core financiera por tercer año consecutivo demuestra nuestro compromiso con la innovación y la inversión en nuevas funcionalidades y capacidades de nuestras soluciones para que satisfagan siempre las necesidades de nuestros clientes", señala Barbara Larson, directora general de Workday Financial Management. "Es incuestionable el poder que tiene la tecnología para impulsar el crecimiento y mitigar el riesgo en nuestro entorno empresarial, cada vez más dinámico y global. Es por eso que cada vez más organizaciones están liderando sus transformaciones digitales con finanzas, y más equipos de finanzas se están asociando con Workday para que les proporcione la experiencia y los conocimientos necesarios para prepararse para el futuro e impulsar su negocio”, aña! de.





Información adicional





Leer una copia complementaria del informe de Gartner desde el sitio web de Workday.





Visitar el blog de Workday para obtener una perspectiva adicional: Workday es líder en el Cuadrante Mágico de Suites Cloud Core de de Gestión Financiera de Gartner para empresas medianas, grandes y multinacionales por tercer año consecutivo, de Barbara Larson, directora general de Workday Financial Management.





1 Gartner “Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large, and Global Enterprises,” by John Van Decker " Robert Anderson " Greg Leiter, 13 May 2019.





Aviso legal necesario

Gartner no respalda a ningún vendedor, producto o servicio mencionado en sus publicaciones de investigación, y no sugiere a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las puntuaciones más altas o con alguna otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deberían ser identificadas como declaraciones de facto. Gartner niega todas las garantías, explícitas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluyendo aquellas garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.





Sobre Workday

Workday es proveedor líder en aplicaciones empresariales cloud para las áreas de finanzas y recursos humanos. Fundada en 2005, Workday ofrece servicios de administración financiera, capital humano, planificación y aplicaciones analíticas diseñadas para las empresas más grandes del mundo, instituciones educativas y agencias gubernamentales. Organizaciones que han elegido a Workday van desde medianas empresas a compañías de Fortune 50.





Declaraciones anticipadas

Esta nota de prensa contiene, entre otras cosas, declaraciones relacionadas con el desempeño y los beneficios sobre la oferta de Workday. Las palabras "creer", "puede", "va a", "estimar", "continuar", “anticipar”, “intentar”, “esperar”, “buscar”, “plan”, “proyecto” y expresiones similares tienen la intención de identificar declaraciones anticipadas. Estas declaraciones están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Si los riesgos se materializan o los supuestos resultan incorrectos, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones. Los riesgos incluyen, pero no se limitan a, los riesgos descritos en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluyendo nuestro Formulario 10-Q para el año fiscal finalizado el 31 de enero de 2019 y los informes futuros que podemos presentar a la SEC de vez en cuando, lo que podría hacer que los resultados reales varíen de acuerdo a las expectativas. Workday no asume ninguna obligación, y actualmente no tiene la intención, de actualizar dichas declaraciones a futuro.





Todos los servicios, características o funciones no publicados a los que se hacen referencia en este documento, nuestro sitio web u otros comunicados de prensa o declaraciones públicas que actualmente! no están disponibles están sujetos a cambios a discreción de Workday y no pueden ser distribuidos según lo planeado. Los clientes que compran los servicios de Workday, Inc. deben tomar sus decisiones de compra en función de los servicios, características y funciones que están disponibles actualmente.





© 2019. Workday, Inc. Todos los derechos reservados. Workday y el logotipo de Workday son marcas registradas de Workday, Inc





Contacto de prensa





Workday

Malika Brahiti

Malika.brahiti@workday.com

+33 (6) 80 14 14 47





Hotwire

MARIA PAOLA SANCHEZ

mariapaola.sanchez@hotwireglobal.com

m: +34 608 06 89 65 / o: +34 91 744 12 65