martes, 21 de mayo de 2019, 12:43 h (CET) Angola se ha convertido en el centro de las inversiones extranjeras directas (IED) en África, y las perspectivas de atraer más IED este año son brillantes, especialmente en el sector del petróleo y el gas del país Las empresas estadounidenses no se quedarán atrás a medida que aumenten las inversiones en energía en el sector petrolero de Angola

La ambiciosa agenda de reformas del Presidente João Laurenço y la del Ministro de Recursos Minerales y Petróleo, el Dr. Diamantino Pedro Azevedo, ya ha generado un aumento de las inversiones de los principales operadores europeos del país. Este estado actual el mercado presenta una oportunidad para que las compañías norteamericanas se vuelvan a comprometer y reinvertir en el mercado angoleño.

"Angola se ha vuelto a posicionar como un centro estratégico de inversión en petróleo y se ha hecho atractiva para las empresas petroleras estadounidenses para echar un nuevo vistazo, ya que África se convierte nuevamente en un objetivo para la industria petrolera de EEUU", dijo Jude Kearney, ex Subsecretario adjunto de Industrias de Servicios y Finanzas en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos durante la Administración Clinton y Presidente de Kearney África. “Los inversores estadounidenses y muchos otros inversores extranjeros están prestando mucha atención a la ola de reformas en Angola y la aprovecharán invirtiendo sus dólares. La Conferencia de Petróleo y Gas de Angola del 4 al 6 de junio, defendida por el Presidente, será clave en este sentido".

Angola, el segundo mayor productor de petróleo en África después de Nigeria, acaba de lanzar una nueva estrategia de licencias de petróleo hasta 2025, y está a punto de lanzar el próximo mes y, por primera vez, una ronda de licitación que incluye campos de petróleo marginales con un marco fiscal atractivo. La recuperación económica de Angola está siendo impulsada por las inversiones en el sector de petróleo y gas del país, y el sector de energía del país atrae más de $ 1.000 millones en compromisos de inversión en los últimos meses.

La actividad está dirigida principalmente por las compañías petroleras internacionales que aumentan el tamaño de sus operaciones en el país, incluyendo Total en Kaombo, ExxonMobil en la Cuenca de Namibe o BP en el Campo Platina. Las compañías estadounidenses de servicios de gas y petróleo como Halliburton o Baker Hughes GE también siguen dominando el sector y es probable que sigan invirtiendo en tecnología a medida que el país intensifique los esfuerzos de exploración. Las empresas estadounidenses han liderado tradicionalmente las inversiones dentro del sector petrolero de Angola, especialmente en virtud del Acuerdo de Asociación Estratégica que Estados Unidos tiene con Angola, uno de los tres en África subsahariana.

"Angola ha regresado y el sector del petróleo y el gas está a punto de recuperarse tras la recesión económica. Creemos que la nueva inversión también debe incluir un fuerte apoyo a los creadores de empleo en el sector petrolero y al empoderamiento socioeconómico de los angoleños. Las políticas impulsadas por el mercado están funcionando, y alentaremos a la industria petrolera y al gobierno a trabajar juntos y hacer más negocios", declaró Sergio Pugliese, afirma el Presidente de la African Energy Chamber en Angola.

El reciente descubrimiento de petróleo ligero de Eni este año en el Bloque 15/06 confirmó que Angola no defrauda a quien esté dispuesto a apostar por las vastas reservas del país.

"Ver nuevos descubrimientos de petróleo en Angola es una vez más una gran noticia de que todavía hay mucho más petróleo y gas por encontrar en Angola y también solidifica la impresión de muchas empresas estadounidenses de que Angola sigue siendo el lugar donde hay que estar. El potencial de gas es enorme y la tecnología estadounidense, si se utiliza adecuadamente, redefinirá el mercado del gas de Angola. Angola ha sido inteligente al trabajar mano a mano con los inversionistas estadounidenses y la Cámara Energética Africana para asegurar que sus reformas satisfagan las demandas del mercado", declaró C. Derek Campbell, Director Ejecutivo de TransGen Energy, Inc, un conglomerado energético global integrado con sede en Maryland.

"Esto envía un fuerte mensaje a la industria y continuaremos abogando por la presencia de empresas estadounidenses a la hora de poner en desarrollo campos de clase mundial y también centrándonos en la exploración, ya que no hay producción sin invertir en la exploración para encontrar más petróleo", añadió Sergio Pugliese,

La African Energy Chamber(AEC) es la única asociación africana que representa todos los aspectos de la industria del petróleo y el gas de África. La AEC representa a más de 120 socios que participan en todos los aspectos de la industria energética africana.

