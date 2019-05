G2 Esports hace historia tras ganar el MSI 2019 Comunicae

martes, 21 de mayo de 2019, 12:34 h (CET) El equipo europeo destrozó a Team Liquid en la final más rápida de la historia del League of Legends competitivo. El sábado se fueron al quinto mapa contra SK Telecom T1 en una semifinal muy igualada. Los favoritos, Invictus Gaming, no mostraron su mejor nivel y perdieron 3-1 contra Team Liquid Han tenido que pasar 8 años para volver a tener un campeón europeo en una competición internacional. Desde que los servidores asiáticos se pusieron en marcha en la temporada 2, su dominio ha sido abrumador. Sin embargo, G2 Esports ha conseguido lo que para muchos era imposible: proclamarse campeón del Mid-Season Invitational 2019.

Lo que se vio en Worlds 2018 no era un espejismo. Tras este MSI 2019 se puede afirmar que la diferencia entre las regiones asiáticas (especialmente China y Corea del Sur) con Europa y Norteamérica ya se ha igualado. Las semifinales del torneo dejaron constancia de ello, con un Team Liquid que eliminaba por 3-1 a los vigentes campeones del mundo, Invictus Gaming. Mientras que G2 Esports hacía lo propio con SK Telecom T1 por 3-2.

La primera semifinal del torneo, entre Team Liquid e Invictus Gaming, fue una de las mayores sorpresas que se recuerdan en League of Legends. Los chinos eran claros favoritos tras pasearse en la fase de grupos con nueve victorias y una derrota; pero cuando llegó el momento decisivo, Team Liquid fue mejor que el equipo asiático. El resultado final fue de 3-1 para los norteamericanos.

En ese momento, muchos soñaban con un Europa contra Norteamérica en la final de un torneo internacional. No obstante, todavía quedaba un duro trámite para G2 Esports. Su enfrentamiento contra SK Telecom T1 quedará para la historia del League of Legends como una de las mejores series. La eliminatoria se fue a un agónico quinto mapa en el que G2 dejó a todos con la boca abierta en la fase de picks y bans. El antiguo medio del equipo, Perkz, escogió a un mago (Syndra) para la calle de abajo, mientras que Wunder fue a la de arriba con Pyke.

Una vez confirmada la final, las redes echaron humo con el que iba a ser el cara a cara más importante en la rivalidad de EU contra NA. La misma mañana de la final, Wunder aprovechaba para lanzar un mensaje en Twitter: “¿Estáis preparados para ver el Bo5 más rápido de la historia?”, un aviso que terminó por convertirse en realidad.

Los de Ocelote jugaron a su mejor nivel contra un Team Liquid que no veía por donde le venían los golpes. La última partida fue el resumen de una superioridad aplastante de G2, en la que vencieron en 18 minutos con una última pelea espectacular. El propio Ocelote, fundador y CEO de G2 Esports, mandaba un mensaje a sus seguidores tras la victoria: “Fichar a los mejores jugadores que puedas y ser ambicioso, eso es lo que hay que hacer para conseguir trofeos. Gracias a todos los fans de G2 porque todo lo que hacemos es por vosotros”.

Tras la victoria, Caps fue nombrado el MVP del torneo. El mejor jugador de la LEC y del MSI afirmó tras la victoria: “Veníamos al MSI con la intención de vengarnos de Invictus Gaming por lo que sucedió Worlds 2018 y nos vamos con un 2-0 a su favor en el torneo, así que todavía esperamos poder tener esa revancha contra ellos”.

En cuanto a la retransmisión en castellano por parte de la Liga de Videojuegos Profesional, a pesar de que los horarios no eran los mejores para la región europea, se alcanzó un pico de 57.000 espectadores.

