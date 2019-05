Línea Directa creará 150 puestos de trabajo STEM y Digitales Comunicae

martes, 21 de mayo de 2019, 12:07 h (CET) Línea Directa contratará a más de 450 personas de las cuales más de 150 (33%) serán profesionales STEM y Digitales, perfiles clave dentro del proceso de Transformación Digital en el que se encuentra inmersa la compañía. Expertos en Inteligencia Artificial, Business Intelligence y Data Science, los profesionales más demandados por Línea Directa para consolidar su posicionamiento en el nuevo ecosistema digital La aseguradora ha puesto en marcha #ADNLíneaDirecta, su ambiciosa estrategia de atracción y retención del talento que tiene como ejes de actuación la agilidad, la diferenciación y el foco en las personas.

Destaca la calidad del empleo, con más del 92% de contratos indefinidos, la diversidad, con un 51% de puestos de responsabilidad ocupados por mujeres, y el fomento y la priorización del talento interno, con una media de casi 100 promociones o movilidades anuales.

Además, Línea Directa apuesta por los espacios colaborativos, el smart working, los procesos de selección personalizados y por cuidar la experiencia del empleado dentro de su estrategia en materia de personas.

Big Data, Business Intelligence, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas (IoT) la tecnología está transformando las necesidades de las organizaciones y la demanda de perfiles profesionales.

En este sentido, el ambicioso proceso de Transformación Digital en el que se encuentra inmersa Línea Directa Aseguradora implica reforzar sus equipos, generando nuevos puestos de trabajo. Así, la compañía contratará en los próximos 3 años a más de 450 personas de las cuales más de 150 (33%) serán profesionales STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y Digitales. Expertos en Inteligencia Artificial, Business Intelligence y Data Science son los perfiles más demandados por Línea Directa para llevar a cabo su Transformación Digital y consolidarse como un referente en el sector.

Para ello, Línea Directa ha presentado hoy en las oficinas de LinkedIn España #ADNLíneaDirecta, su ambiciosa estrategia de atracción y retención del talento que tiene como ejes de actuación la agilidad, la diferenciación y el foco en las personas.

#ADNLíneaDirecta

ÁGILES: son ágiles y apuestan por la sencillez. No tienen miedo a transformar su forma de pensar y de hacer las cosas.

DIFERENTES: tienen una historia de éxito y una cultura que les hace diferentes. Arriesgan, son inconformistas, impulsan la participación, toleran el error y buscan la excelencia.

'NOS IMPORTAN': Las personas son lo primero. fomentan su crecimiento y el equilibrio entre su vida profesional y personal. Promueven el trabajo colaborativo y el respeto a los demás en todo lo que hacen.

Entre las iniciativas llevadas a cabo por Línea Directa dentro de su posicionamiento de employeer branding se encuentran la aplicación de nuevas tecnologías y metodologías ágiles (scrum, design thinking, kanban etc.), los espacios de trabajo que fomentan la colaboración, la flexibilidad y la creatividad, y las estructuras planas y flexibles que faciliten la toma de decisiones. Asimismo, Línea Directa impulsa el smart working, ofreciendo flexibilidad espacial y horaria a sus empleados y la conciliación con iniciativas tales como las licencias de acompañamiento a mayores o a familiares a quimioterapia, entre muchas otras.

Además, la compañía apuesta por procesos de selección más personalizados, diseñados para cada uno de sus colectivos clave. En este sentido, cuenta con Big Ideas, un hackathon para estudiantes universitarios, con foco en los perfiles STEM, y los Experience Days, encuentros dirigidos a candidatos para el Call Center donde realizan charlas inspiracionales y participan empleados y responsables de Línea Directa.

Poniendo siempre el acento en las personas, Línea Directa, que cuenta con más de 2.300 empleados, ha creado ya más de 430 empleos en los últimos cinco años. Destaca la calidad del empleo, con más del 92% de contratos indefinidos, la diversidad, con un 51% de puestos de responsabilidad están ocupados por mujeres, y el fomento y la priorización del talento interno, con una media de casi 100 promociones o movilidades anuales.

Para Mar Garre, Directora de Personas y Comunicación Interna, “En Línea Directa sabemos que, en este momento fascinante de cambio, las personas deben estar en el centro de la estrategia. Por ello, lanzamos #ADNLíneaDirecta, nuestra apuesta para atraer y retener el mejor talento y que engloba todo aquello que nos caracteriza como compañía: la flexibilidad, una cultura de compañía diferente y una sensibilidad especial hacia las personas, a las que tratamos con cabeza y corazón”.

