APP Mondo: la nueva APP diseñada para los viajeros más exigentes

martes, 21 de mayo de 2019, 08:03 h (CET) Mondo lidera la innovación en el sector de los seguros de viaje con su nueva APP que incluye servicios como chat médico 24 horas, llamada de asistencia gratuita y gestión de incidencias online Mondo, la correduría de seguros digital especializada en viajes, anuncia hoy el lanzamiento al mercado de su nueva APP de asistencia en viaje. Este novedoso servicio exclusivo para clientes de Mondo, pretende ser un hito en su camino por hacerse con el liderazgo de la transformación digital en el sector de los seguros de viaje.



Uno de los pilares básicos del ADN de Mondo es la innovación, algo que se hace patente en la búsqueda de una mejora constante en la experiencia del usuario, no tan solo en el momento de la compra, sino también cuando llega el momento de la verdad: la hora de hacer uso del seguro. Por ello, se puede tildar a este nuevo servicio complementario como una innovación disruptiva en el sector de los seguros de viaje que sin duda marca un antes y un después en la forma en la que el cliente final hace uso de su póliza.



La nueva APP de Mondo, crea un puente entre tecnología y comunicación siendo la única APP del sector seguros de viaje que permite a sus usuarios hacer llamadas por internet de forma totalmente gratuita para contactar con la compañía aseguradora en caso de incidencia ocurrida en destino. Una problemática recurrente por los viajeros ya que, por norma general, no disponen de su línea de teléfono habitual en el extranjero o en el caso de mantener la línea, deben hacerse cargo de facturas costosas ante una llamada de emergencia.

La APP de Mondo incorpora otra funcionalidad clave para mejorar la experiencia del viajero asegurado. Se trata de un chat médico disponible las 24h para despejar dudas de salud con el objetivo de aportar tranquilidad. Además, desde la APP, el asegurado dispone de una guía de siniestros que incluye un formulario para tramitar cualquier incidencia desde la APP con la posibilidad de adjuntar la documentación necesaria, haciendo este proceso más ágil y sencillo.

Ricard Domenech, fundador de la compañía explica: “Nuestro objetivo al desarrollar esta aplicación móvil es dar solución a las trabas de comunicación que se encuentran los viajeros ante una incidencia en destino. Hacer más sencillo un proceso que suele ser complejo ante circunstancias adversas como falta de línea de teléfono o la barrera del idioma. Pretendemos que el apoyo recibido ante una incidencia en viaje sea un proceso fácil e intuitivo gracias a las nuevas tecnologías, pero sin perder la calidez del factor humano.”

Según datos de statista.com, actualmente existen más de 300 millones de puntos de conexión wifi públicos y gratuitos distribuidos por todo el mundo, y se prevé un crecimiento en lo próximos años hasta alcanzar los 550 millones en 2021. Este dato augura un brillante futuro para las comunicaciones vía Wifi como la incorporada en la APP Mondo.

La aplicación, estará a disposición de los más de 60.000 viajeros que se asegurarán con Mondo durante este 2019.

