SOS CALL, el nuevo dispositivo de Grupo Viasat que puede salvar la vida a los conductores Comunicae

lunes, 20 de mayo de 2019, 17:51 h (CET) Después de un accidente, el conductor y los pasajeros no son capaces de contactar con los servicios de emergencia, bien porque han sufrido lesiones, bien por el shock del momento. En estas situaciones cada segundo puede marcar la diferencia entre una desgracia o un susto. SOS CALL, llega a España de la mano del Grupo Viasat. Este pequeño sistema instalado en el vehículo puede salvar vidas Gracias a la tecnología desarrollada por el Grupo VIASAT, en caso de accidente, SOS CALL (https://www.mobilefleet.es/sos-call/), envía una señal a la central receptora de alarmas, que en función de la gravedad del mismo enviará directamente a la asistencia y/o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Además en caso de emergencia en carretera, SOS CALL, incluye un pulsador, que realiza directamente una llamada a la central receptora de alarmas, para poder comunicar la necesidad de ser asistido.

SOS Call le ofrece un servicio de 24h día, 7 días a la semana y 365 días al año, mediante CRA (Central Receptora de Alarmas) gestionada por un amplio equipo humano especializado y perfectamente coordinado para ofrecerle respuesta de forma inmediata, en caso emergencia o accidente.

Es muy fácil de instalar, sólo necesita la conexión a la alimentación y se instala bajo el espejo interior del vehículo. Incluye todos los componentes: antenas, acelerómetro triaxial, altavoz. No requiere ningún accesorio añadido.

Sobre MobileFleet: https://www.mobilefleet.es/empresa/. Cuentan con más de 18 años de trayectoria. La innovación, lo último en tecnología y un sólido know how en ingeniería consolidan una potente filosofía para el desarrollo de nuevas tecnologías operativas adaptables a las necesidades de sus clientes. Hablan de tecnología 100% propia, con un desarrollo (hardware y software), fabricación y comercialización propios con los precios más competitivos del mercado. Dominan el ciclo completo del producto, esto les da más ventajas a la hora de responder rápidamente a cualquier demanda de una manera personalizada.

Sobre Grupo Detector: https://www.grupodetector.com/somos/. Grupo Detector es una compañía situada en Madrid, que provee de soluciones innovadoras y de alto valor, con una experiencia de más de 15 años en el sector de la seguridad y de la movilidad. Desarrolla sus negocios con el objetivo de ofrecer a sus clientes lo último en innovación y eficacia, ofreciendo servicios de un alto valor añadido diseñados a medida para las necesidades específicas de sus clientes, entre los que se incluye un servicio líder en la localización y recuperación de vehículos robados. El grupo Detector está formado por dos marcas interrelacionadas que ofrecen diferentes enfoques y servicios: DETECTOR y EVECTIA.

Sobre Grupo Viasat: http://www.viasatgroup.it/, es un referente europeo en sistemas de seguridad GRS, que integra las tecnologías telemáticas punteras del mercado, así como los servicios IoT, para garantizar, no solo la seguridad total del vehículo, sino también la de sus ocupantes gracias a los sistemas antirrobo, seguros telemáticos, gestión de flotas y Big Data. Desde 2014, el grupo ha crecido hasta llegar a ser una de las empresas referentes globales del sector, presentes en más de 50 países en Europa, África, Oriente Medio y Sudamérica. El grupo gestiona a nivel internacional, cerca de 700.000 vehículos conectados por satélite, 5,8 millones de personas conectadas (App, dispositivos portátiles, administración de personal), 25 ciudades conectadas con un sistema inteligente de transportes, 8.000 edificios y más de 600 profesionales.

Vídeos

Vídeo demostración del funcionamiento de SOS CALL



MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.