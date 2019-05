El 49% de los españoles no recicla su teléfono móvil - I Estudio Impacto Emocional y Económico móvil Comunicae

lunes, 20 de mayo de 2019, 17:20 h (CET) El 48% lo almacena en casa y sólo un 22% lo deposita en un área de reciclaje. El 53% compraría un móvil reciclado si éste contara con una buena garantía de uso El teléfono móvil es una herramienta importante en el día a día para el 97% de los españoles y esencial en la vida personal y profesional de la mayoría. Sin embargo, su reciclaje sigue siendo una asignatura pendiente: el 49% de los españoles no recicla su teléfono móvil y lo guarda en casa según muestran los resultados del I Estudio sobre el Impacto Emocional y Económico del uso del móvil realizado por SFAM, compañía europea líder en seguros para dispositivos móviles, e Ipsos, referente en estudios de mercado.

El 51% de españoles que sí recicla recurre a varias alternativas para dar una segunda vida a su teléfono: el 29% lo da o vende a otra persona y un 22% lo deposita en un punto específico de reciclaje. Si se analiza por grupos de edad, son los mayores de 45 años los que reciclan en un mayor porcentaje: un 26% deja los móviles en puntos de recogida, algo que solo hace el 14,5% de los usuarios entre 18 y 29 años, según indica el estudio realizado por SFAM.

Los más jóvenes, en un 34%, son los que más ceden o venden sus teléfonos a otras personas tras haberlos usado frente al 26% de los mayores de 45 años. Si se analiza por territorios: el 27% de los habitantes de la zona Este (Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares) acuden a áreas de reciclaje electrónico y un 18% sigue esta práctica en las zonas del sur (Andalucía, Murcia y Melilla) y Canarias.

Una mayoría compraría un móvil reciclado

Guardar el móvil en cualquier cajón del hogar es la práctica más común cuando deja de ser útil, pero según los propios datos del I Estudio sobre el Impacto Emocional y Económico del uso del móvil, el 53% de los consumidores españoles compraría un móvil de segunda mano si le ofreciera una buena garantía. Las principales motivaciones serían contribuir a un consumo sostenible, para un 62%, y reducir la polución y la producción, para un 42%.

De hecho, sólo tres de cada diez españoles deciden cambiar de móvil para adquirir un modelo de categoría superior frente a un 52% que prefiere apurar su vida útil.

La mayoría es partidaria de reparar, pero no lo hace

El 63% de los españoles se muestra partidario de reparar el móvil en caso de rotura, pero sólo un 15% lo repara realmente. Esta reticencia se debe a dos motivos fundamentales: el 20% afirma no confiar en que la reparación sea efectiva, mientras que el 6% no confía en ningún establecimiento.

Del 15% de los españoles que repara su teléfono móvil en caso de rotura, el 22% son jóvenes de entre 18 y 29 años y el 8% mayores de 45. Por área geográfica, son los habitantes de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura quienes más optan por la reparación con un 19% frente a los consumidores de la zona Este, 16% y del resto de comunidades, 10%.

En España, según datos del estudio, el 40% invierte hasta 200€ en reparar la parte exterior del dispositivo para alargar su vida útil.

Según ECOLEC, en 2018 se recogieron 270.000 toneladas de residuos electrónicos

Según los últimos datos hechos públicos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en España existen más de 53 millones de líneas móviles, una cifra que ha crecido un 2,8% respecto al año pasado.

El creciente consumo de telefonía móvil va acompañado de un aumento de los dispositivos: el año pasado se recogieron en nuestro país 270.000 toneladas de residuos electrónicos por los sistemas colectivo de responsabilidad ampliada del productor, que ya suponen el 21% sobre el total de los deshechos. Eso convierte a España en el quinto país de la Unión Europea generador de este tipo de residuos.

Los expertos abogan por promover prácticas sostenibles y ciertos cambios de hábitos para revertir la situación, tal y como lo explican desde ECOLEC, la principal fundación en España responsable en la gestión eficiente de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): “Nosotros promovemos diferentes iniciativas (#GreenWeek, #GreenLeague, #GreenShop) por todo el territorio nacional para fomentar el reciclaje de dispositivos móviles, entre otros productos, con una muy buena acogida; en el último año hemos incrementado la gestión de RAEE en más de un 10% superando por segundo año consecutivo los 100 millones de kilogramos de estos residuos. Además, seguimos buscando alternativas que motiven a la población a reciclar y poder darle un nuevo uso a este tipo de dispositivos”, afirma Rafael Serrano Director de Relaciones Institucionales, Marketing y Comunicación.

En el Día del Reciclaje es importante destacar las iniciativas que pueden contribuir a un uso más sostenible del teléfono móvil y permitir añadir otra utilidad a una herramienta que forma parte del día a día de nuestra sociedad.

Acerca de SFAM

Fundada en 1999 en Romans-sur-Isère (Francia) por Sadri Fegaier, SFAM es el líder europeo en seguros para telefonía móvil, multimedia y objetos conectados. La compañía construyó su éxito sobre la oferta del primer seguro integral, incluida la pérdida del dispositivo (oxidación, rotura, pérdida y robo). Su fuerte sentido de la innovación y su capacidad para ofrecer ofertas de alta gama adaptadas a las expectativas de los consumidores ha permitido a SFAM expandir su negocio a Europa. La compañía está presente en Suiza, Bélgica y España desde 2016 a través de sus socios distribuidores. A principios de 2019 se abre una nueva sede en Barcelona para responder su crecimiento exponencial en el mercado español. Respaldado por equipos leales, motivados y expertos en su campo, SFAM es un verdadero éxito con más de 6 millones de clientes y 2.500 socios, incluyendo FNAC, en Europa. La compañía planea alcanzar € 740 millones en volumen de negocios en 2019.

Acerca de ECOLEC

La Fundación ECOLEC es una organización sin ánimo de lucro que nace para la defensa del medio ambiente y tiene un firme compromiso con el desarrollo sostenible. Su objetivo es organizar de forma eficiente la recogida, el tratamiento, la valorización y la eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y residuos de pilas y acumuladores, garantizando la responsabilidad ampliada de los productores incorporados. La organización cuenta con la certificación ISO 9001 de calidad e ISO 14001 de medio ambiente, es Organizational Stakeholder de Global Reporting Initiative y socio del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. ECOLEC es el primer y único sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) en gestionar en un solo año más de 100 millones de kilogramos de RAEE gestionados conforme al RD 110/2015 en dos ejercicios consecutivos, 2017 y 2018.

Para más información, contactar con:

Dpto. Prensa SFAM: Telf.: 934342050/ 606 70 45 09

Alba Buendia: alba.buendia@havas.com

Cristina García: cristina.ungil@havas.com

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas IVT-SPAIN lanza en España la primera pintura para transformar un escaparate en Pantalla de Proyección SOS CALL, el nuevo dispositivo de Grupo Viasat que puede salvar la vida a los conductores Motosprint, un clásico del mundo del motor que cumple 47 años El acuario Poema del Mar da la bienvenida a dos tiburones cebra nacidos en Loro Parque Una compañía de drones española seleccionada para un proyecto pan-europeo