Motosprint, un clásico del mundo del motor que cumple 47 años Comunicae

lunes, 20 de mayo de 2019, 17:23 h (CET) La conocida tienda andorrana especializada en el equipamiento para la moto, está de celebración, ya que cumple nada menos que 47 años como una de las marcas líderes del sector. Una marca que nace de la pasión y voluntad de unos aficionados a las motos que ha continuado con el crecimiento hasta el día de hoy La conocida tienda Andorrana de equipación para el motorista, Motosprint, está de celebración, ya que este mismo mes de mayo cumple nada menos que 47 años como una de las marcas líderes del sector. En 1972 nace de la pasión y voluntad de proporcionar toda la comodidad y elementos de seguridad a los motoristas y crea una pequeña tienda en el Principado de Andorra.

Desde entonces ha ido creciendo, no solo como tienda, sino como marca. Siendo partícipe de innumerables eventos y actos donde las motos han sido la máxima prioridad.

Siempre a la vanguardia, continuó el crecimiento y a principios de 2006 dieron un paso más allá abriendo su tienda online, Motosprint.com, dedicada a proporcionar a miles de personas productos de calidad sin tener que recorrer los kilómetros hasta el Principado.

Su afianzamiento y crecimiento también le llevaron a mejorar aquellas condiciones iniciales y poder contar ahora con un mejor local para la venta física, con más de 900 m2 dedicados al equipamiento del motorista, donde se puede encontrar un sinfín de cascos de moto, chaquetas de moto, pantalones, guantes y una amplia variedad de complementos y accesorios.

Sin duda han proporcionado a miles de personas productos de la máxima calidad y seguridad ya que disponen de todo tipo de marcas como REV’IT! -de la cual son los representantes oficiales en Andorra-, referente mundial del equipamiento para Adventure y Touring; RUKKA, CLOVER, SPIDI, OJ, ON BOARD o BELSTAFF, además de botas FALCO y TCX, cascos ARAI, SHARK, SHOEI, SCHUBERTH, NEXX, NOLAN, LS2, electrónica de la mano de MIDLAND, SENA y GARMIN, y accesorios GIVI.

Motosprint la forman amantes de la moto, que creén que es esencial para cualquier motorista vivir experiencias únicas gracias a su moto, y de esta filosofía nace Motosprint XPERIENCE, una plataforma que propone las mejores actividades para que puedas vivir estas experiencias junto a su equipo de especialistas. Las experiencias que propone este apartado de la marca van desde el Touring, Urban y Sport hasta el Vintage y Off Road, lo que demuestra el apasionado interés de más de 47 años de experiencia en el mundo del motor.

“Motosprint, no solo es una tienda de motos, es también un sentimiento” ,así lo aseguran los actuales responsables. “Por este motivo organizamos quedadas y rutas moteras en Andorra y España, ya sea como colaboradores o siendo parte de la organización” Afirman en las declaraciones realizadas para este medio con motivo de su aniversario.

Y es que en estos últimos años han organizado la Spidi Tour Andorra 2018 y han colaborado con RODI BOOK 2018: Bosques Encantados, Artic Pirineos 2017 y 2018, Artic Gredos, la baSSella Race, la Rider 468 Andorra y en varias ediciones de la Cherokee Rider, entre otras.

“Como cada año cuando llega mayo, celebramos nuestro aniversario con 30 días de ofertas, regalos y sorteos. Además de que ofrecemos un sorteo entre todos los clientes de la web y de la tienda con varios premios que van desde un fin de semana en Andorra a regalos y descuentos en primeras marcas” , responden sobre algunas de las acciones que han realizado a lo largo de su aniversario.

También indican que organizan la Competición MOTOSPRINT XPERIENCE donde, si se participa, se puede ganar una de las tres entradas dobles que regala para la Artic Pirineos 2019. Para poder participar en la Competición debes contestar una serie de preguntas que Motosprint realizará a través de sus cuentas en redes sociales. Con los participantes se hará un ranking y los que terminen en el podio serán los ganadores de las entradas. Encontrarás todos los detalles en la página de Aniversario de la web.

La tienda física especializada en artículos para moto de la marca Motosprint se encuentra actualmente en el 120 de la Avinguda d’Enclar en Santa Coloma, Principat d’Andorra. Allí disponen de más de 900 m2 dedicados al equipamiento del motorista. Además, sus especialistas en producto cuentan con más de 15 años de experiencia en el sector y reciben y aconsejan según los gustos y necesidades de cada uno

“Estamos orgullosos de la comunidad motera de toda España y Andorra y su solidaridad en un sinfín de causas. Es por eso que, siguiendo este espíritu, nos hemos sumado a eventos y campañas organizadas por clubes moteros contra el cáncer infantil y otras enfermedades y queremos sumarnos a muchas más, junto a todos vosotr@s, en el futuro”. Han sido las declaraciones que han realizado los organizadores del aniversario Motosprint para cerrar la información sobre este artículo.

Muy pocas tiendas de equipamiento para motoristas pueden decir que cumplen 47 años y más que lo celebren de esta manera y lo mejor de todo es que aún se está a tiempo de poder disfrutar tanto de los sorteos, premios y ofertas que tienen preparados para celebrar su aniversario.

