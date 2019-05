La chaqueta que va a triunfar esta temporada por Chaquetas.org Comunicae

lunes, 20 de mayo de 2019, 17:06 h (CET) La chaqueta que promete ser mucho más versátil que la famosa chaqueta de cuero Con la llegada del buen tiempo hay que despedirse de los abrigos y de las chaquetas gruesas de invierno y se da una calurosa bienvenida a las chaquetas de entretiempo hechas especialmente para los meses antes del verano. Pero hay un modelo que destaca entre todos según Chaquetas.org y que no debe faltar en ningún armario, y este es el blazer.

Los blazers de esta temporada están hechos de materiales más finos y de todos los colores pero especialmente en tonos pastel. Es una prenda que con los complementos adecuados y una combinación perfecta, se puede llevar a una reunión o a una cena con amigas para conseguir un look más sencillo y de diario.

Esta temporada, los blazers son talla XL, cuanto más oversize sean mucho mejor es el efecto. Son una prenda muy versátil que se puede llevar fácilmente con un vestido de fiesta o unos pantalones de vestir para una ocasión más elegante. Sin embargo, para un look más casual se puede llevar una chaqueta de formula joven con unos vaqueros sencillos y crear un look más formal pero a la vez desenfadado.

Lo bueno de esta prenda es que se puede encontrar muy fácilmente en tiendas de segunda mano y te da la oportunidad de buscar también en la sección de hombre. El blazer da mucho juego ya que cuanto más oversize sea, mejor quedará como vestido ajustado con un cinturón. Aunque la blazer se puede llevar de mil y una formas, la que marca la tendencia es su combinación con un estilo deportivo, con sneakers o incluso con las mallas de ciclista cortas. La blazer en esta combinación, consigue elevar el look deportivo creando un equilibrio entre comodidad y elegancia, resultando en un look moderno y atrevido.

