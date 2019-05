Elecciones Europeas 2019: cuidado con la desinformación en redes sociales

Mayo es, de nuevo, mes electoral en España. A los comicios locales y regionales se suman las elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar en los 27 estados miembros entre el 23 y el 26 de mayo de 2019. Según se va acercando la fecha, aumenta notablemente la difusión de información no verificada en redes sociales con el objetivo de confundir a los votantes.



Desde Proofpoint, una de las empresas líderes en ciberseguridad y cumplimiento normativo, se establecen las siguientes recomendaciones para que cualquier usuario pueda prevenir la desinformación y los intentos de fraude:



1. Evita las “fake news” buscando siempre la fuente de la información. En redes sociales, los cibercriminales tienden a considerar el contenido político que divide a los votantes para generar reacciones fuertes y difundir informaciones incorrectas. Por la rapidez con la que circula la información por la red, es crucial permanecer atento y tomarse un tiempo antes de compartir contenidos. Un ejemplo reciente de bulo que ha sido difundido para socavar la confianza de los votantes en la democracia ha sido el que se hace eco de que Dinamarca no permite votar a aquellas personas que reciben algún tipo de ayuda social. Totalmente falso.



Si un artículo atribuye una cita a un determinado político, pero no ofrece un enlace para verificar la fuente, no confíes. Y si parece que hay alguien o algo detrás pretendiendo que reacciones ante un determinado contenido, simplemente tómate un poco más de tiempo y piensa en la situación antes de compartir la información o de hacer clic en ella.



La forma más segura de conocer todos los detalles de los programas de los candidatos -ya sean locales, regionales o a las elecciones europeas- es visitar las webs oficiales:



- Portal del Parlamento Europeo para las elecciones de 2019: https://www.elecciones-europeas.eu



- Enlaces a los grupos parlamentarios y partidos políticos que concurren a los comicios europeos: https://www.elecciones-europeas.eu/resultados-de-las-elecciones#enlaces-utiles



- Portal del Ministerio del Interior sobre las elecciones locales y autonómicas: https://eleccioneslocaleseuropeas19.es/elecciones-locales.html



2. Localiza y bloquea a los ‘bots’. Desconfía de aquellas cuentas de Twitter y Facebook con un tono particularmente agresivo. Algunos indicadores, como un bajo número de seguidores, una fecha de creación reciente, pocos mensajes, ausencia de foto de perfil o un ratio excesivamente elevado de seguidos/seguidores, pueden ayudarte a estar alerta.



Si crees que un usuario de Twitter es un bot, puedes reportarlo y bloquearlo accediendo a su perfil. Si necesitas más información sobre cómo hacerlo, puedes encontrarla en https://botcheck.me.

En el caso de Facebook, basta con ir a su página de perfil, pinchar en los tres puntos grises situados a la derecha del botón “Mensaje” y reportar el perfil.



3. Utiliza la opción “Información y anuncios” de Facebook para determinar las prácticas de páginas y marcas. Cuando veas un anuncio político en esta red social, accede a la página asociada al mismo. Una vez ahí, encontrarás en el margen izquierdo un botón de “Información y anuncios”. Esto te dará visibilidad sobre los anuncios que está emitiendo la página, o los que ha emitido, y en qué región lo ha hecho.



Ejemplo de mensaje en la opción “Información y anuncios” de Facebook



4. No hagas clic en enlaces de mensajes directos en Twitter o Facebook Messenger. Los mensajes directos son mensajes privados individuales entre usuarios de Twitter y Facebook. Nunca entres en enlaces no solicitados en mensajes de Twitter o Facebook Messenger, ya que pueden contener malware o dirigirte a sitios de phishing que tratarán de robarte contraseñas o información financiera. Estos mensajes pueden hacerse pasar por respuestas automáticas cuando comienzas a seguir a determinadas cuentas de Twitter y pueden llegarte, incluso, de alguno de tus amigos/seguidores que hayan sido hackeados o tengan malas intenciones.



Para evitar ser objetivo de mensajes maliciosos en Twitter, deshabilita las opciones de “Twitter con la ubicación” y “Recibir mensajes directos de cualquier persona” dentro del apartado “Configuración y privacidad”.



5. Activa el filtro de calidad en Twitter. Esta herramienta te ayudará a mejorar la calidad del contenido. Una vez que estás en tu perfil, haz clic en la sección "Configuración y privacidad", luego en "Notificaciones" y finalmente en "Filtro de calidad". En este mismo apartado, hay una opción avanzada en la que se pueden silenciar los avisos de notificaciones de personas.