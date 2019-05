Sky Bel, la nueva propuesta de Garden Hotels Comunicae

lunes, 20 de mayo de 2019, 15:50 h (CET) La cadena Garden Hotels ha adquirido un nuevo hotel 4 estrellas en Cala Ratjada, Sky Bel by Garden Hotels, con el objetivo de ofrecer a sus clientes una amplia carta de servicios solo adultos en un alojamiento ubicado en un pueblo típico pesquero a pocos metros de la playa y con una gran variedad de actividades que completan la oferta vacacional que ofrece este establecimiento hotelero en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza Garden Hotels ha incluido en su lista de hoteles en Mallorca el Sky Bel by Garden Hotels, un completo hotel 4 estrellas solo adultos en Cala Ratjada ubicado a pocos metros de la playa que ofrece a sus huéspedes un gran número de servicios y comodidades en una de las zonas vacacionales por excelencia de la isla.

El nuevo alojamiento comparte un concepto minimalista que enfoca su atención en tan solo 35 habitaciones de tres categorías diferentes que combinan tecnología y confort. El hotel dispone de un restaurante grill especializado en carnes maduradas durante 40 días, pescado y verduras a la parrilla combinados con una extensa carta de bebidas. Una de las novedades que presenta Sky Bel es un Sky Lounge -una terraza en la azotea- que incluye servicio de bar, piscina, tumbonas y sesiones de música en directo. Uno de sus servicios estrella y con el que la cadena espera que sus huéspedes lo aprovechen al máximo.

El alojamiento también dispone de servicios de actividades multiaventura alrededor de la isla, deportes acuáticos, trekking, alquiler de bicicletas y un servicio especial de excursiones personalizadas para personas individuales o grupos que desean conocer alguna zona en especial de Mallorca.

Sky Bel by Garden Hotels se ubica a pocos minutos de las playas de Cala Agulla, Cala Mesquida, Cala Gat y Sa Pedruscada que conforman algunos de los arenales más conocidos de la isla. El Parque Natural de Llevant se ubica a pocos metros del alojamiento, así como tres campos de gols y algunos de los monumentos más significativos de Mallorca como el Palacio de la familia March, el Castillo de Capdepera y las Cuevas de Artá.

Garden Hotels inicia así la temporada de verano en Mallorca con la que espera obtener buenos resultados y superar la temporada 2018. Los interesados en conocer el hotel pueden ponerse en contacto a través de la web oficial de Garden Hotels.

Garden Hotels

Garden Hotels es una cadena hotelera con una trayectoria de 30 años en el sector del turismo y con una fuerte identidad sostenible que apuesta por ofrecer servicios a familias, parejas y grupos de amigos en entornos vacacionales como las zonas de costa de Mallorca, Menorca, Ibiza y Andalucía.

