El 92% de los españoles no se mudaría más de 37 kilómetros El 92% de los españoles que se mudan prefieren hacerlo dentro de su país Redacción Siglo XXI

lunes, 20 de mayo de 2019, 16:57 h (CET) Según un estudio realizado por la empresa de mudanzas Anyvan, los españoles son los ciudadanos europeos menos dispuestos a poner rumbo a otros destinos de la UE para vivir. Atendiendo a los datos extraídos de más de 14500 registros, el 92% de los españoles tienden a permanecer en sus lugares de origen o a hacer mudanzas dentro del propio país.



El experto en mudanzas, Angus Elphinstone, CEO de AnyVan comentó que la amplia base de datos permite establecer que la mayoría de las personas que se mudan en España no van muy lejos. "Solo un 8 % de las mudanzas realizadas en el país, son de carácter internacional y los usuarios se movilizan un promedio de 37 kilómetros. Es normal que quienes se sienten a gusto en un lugar que conocen y valoran, además donde se cuenta con familia y amistades, no quieran alejarse de él".



Arraigo español frente al resto de Europa Mientras que los españoles, como se decía, prefieren permanecer en su tierra natal, los desplazamientos también dentro del país de otros ciudadanos europeos hablan de una movilidad distinta.



Frente al promedio español de 37 kilómetros, los italianos se desplazarían, de media 82 kilómetros, aunque en un 66% las mudanzas que hacen son internacionales.



Los ciudadanos alemanes cuentan con un 81% de mudanzas internas y los franceses registran un 83%. Estos últimos se desplazarían una media de 240 kilómetros.



¿Cuántas veces se mudan en su vida los europeos? Hasta cuatro veces de media cambian los europeos de domicilio según los registros de mudanzas, frente a las 2 que realizan, en toda su vida, los españoles.



Esto se explica principalmente en dos razones: el arraigo y apego a la familia y amigos y la tendencia de ser propietario en vez de arrendatario de la vivienda.



De hecho, la movilidad dentro de España tiene mucho que ver con los motivos laborales o los centros de estudio (universidades), lo que hace que las capitales sean las grandes receptoras: Madrid (13,99%), Barcelona (8,15%) o Valencia (2,82%). Se destaca dentro de las ciudades medianas, Alicante con un 2%.



