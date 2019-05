“Veracruz, Ciudad de Poetas”, evento imperdible ​Entre los poetas participantes del extranjero se contará con la presencia de Manuel Día, Juan Francisco, Silvia Favaretto y Ernesto Fundora, entre otros Abel Pérez Rojas

lunes, 20 de mayo de 2019, 16:44 h (CET) “Así nació un punto en la bóveda celeste, así emergió esperanza en las playas, así creció un titán, así afloró la bella niña que hoy nos cobija… ASÍ NACIÓ VERACRUZ, la tierra amada”.



En el marco de los festejos internacionales conmemorativos por los 500 años de la fundación de la ciudad de Veracruz, el próximo viernes 24 y sábado 25 de mayo del presente, poetas de todo México y países invitados, compartirán obra inédita en torno al valor histórico, aportes y futuro de dicha urbe paradisiaca.



Sumados a la iniciativa de la Academia Nacional de Literatura Capítulo Veracruz, que preside la poeta y filósofa Mariana Ávila, se aglutinaron instancias públicas, privadas y personajes de la cultura veracruzana para hacer posible el Primer Internacional de Versos y Estrofas “Veracruz, Ciudad de Poetas”.



Me siento honrado con ser uno de los poetas invitados participantes y con ello representar al estado de Puebla en una celebración en la cual intervendrán un escritor por entidad federativa de México, así como escritores de España, Italia, Colombia y Cuba.



La inauguración se realizará el día viernes 24 de mayo a las nueve de la mañana con treinta minutos en el Auditorio del Museo de la Ciudad Manuel Gutiérrez Zamora y continuará con una rica jornada de exposición de las obras de parte de cada artista.



Al día siguiente, el sábado, se develará una placa con el poema “La Huaca”, autoría de Mariana Ávila; en esa misma jornada se efectuará el estreno mundial del documental “Lezama Lima” por el poeta cubano Ernesto Fundora.



Entre los poetas participantes del extranjero se contará con la presencia de Manuel Día, Juan Francisco, Silvia Favaretto y Ernesto Fundora, entre otros.



Me dará mucho gusto volverme a encontrar con dos excelentes escritoras y amigas: Roxana Zubieta, presidenta de la Academia Nacional de Literatura de México y Edith Barrios Rodríguez, directora de la revista EnAMORarte de Morelos e incansable difusora de las artes.



Es un placer saber que será homenajeado el magnífico poeta y promotor de la Carta de Barrios Educadores, Jorge Gabriel López García, "Caribe, el poeta del puerto", quien es “Ciudadano Distinguido” de Veracruz.



Un verdadero deleite literario se espera con motivo del Primer Internacional de Versos y Estrofas “Veracruz, Ciudad de Poetas”.



Con autorización de los organizadores te comparto el poema que escribí a Veracruz, el cual titulé “Así nació la tierra amada”:



Los rayos de luz cual venablo incandescente atravesaron los cielos, cortaron las nubes e impactaron su centro; la tierra se abrió a un nuevo parto para que el núcleo púrpura floreciera en forma de urbe. Las aguas de los mares abrazaron la incubación y el pensamiento celeste encarnó en tierras fértiles, horizontes y puestas doradas. Oscuridad y trueno, silencio y luz... ¡nació una villa!, la concurrencia de genio y talento adelanta que será pródiga, que inundará con riqueza a todos sus hijos, que pactará la heroicidad para que en el histórico legado el futuro rompa cualquier inercia. Sudor y sangre conquistará esta arena, amor y abnegación abonará el barro, sacrificio y heroísmo bautizarán su ser y por susurro trascendente tomará su nombre. Así nació un punto en la bóveda celeste, así emergió esperanza en las playas, así creció un titán, así afloró la bella niña que hoy nos cobija… ASÍ NACIÓ VERACRUZ, la tierra amada.



