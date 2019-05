Conociendo a … Pako Cruz

Pako nació en Nogales, (México) y es un jugador de baloncesto que durante las últimas tres temporadas milita en el Baloncesto Fuenlabrada de la “Liga Endesa”, la máxima categoría española.



Conocido con el sobrenombre de “metralleta de Nogales” por su facilidad anotadora y con 1,91 metros de altura, juega en la posición de escolta y alero. Esta versatilidad en su juego le permite un amplio repertorio de destrezas ofensivas: Triples, juego de fintas y entradas a canasta, dónde suele terminar sus acciones con la típica “bomba”.



Internacional absoluto con su país, la FIBA lo destacó como uno de los jugadores dentro del quinteto ideal de la pasada Americup 2017, donde la selección Azteca fue medalla de bronce.



Siendo adolescente, tuvo claro que la meca del baloncesto mundial estaba en Estados Unidos y no dudó cruzar la frontera con visado de turista y una vez expirado ese permiso, continuó jugando en el instituto y luego en la Universidad, donde jugó para los equipos de Wyoming y Nebraska.



Agradecer a Jorge Sanz, director del Departamento de Comunicación del Club Baloncesto Fuenlabrada, sus gestiones y el trato recibido, para hacer posible esta entrevista.



Cuando aparecen en la prensa titulares del tipo: “Un triple de Cruz sentencia el triunfo del Fuenla”; “Pako Cruz decide 'in extremis' para el Fuenla “; “Pako Cruz cierra 2018 con una de las mejores canastas del año “, o “¡Héroe Pako Cruz!, canasta ganadora que sella la permanencia”, ¿Se acostumbra a que sean cada vez más frecuentes? No. Pienso que meter canastas tan decisivas, y si además acabas ganando el partido, es muy bonito y personalmente lo disfruto mucho. Nunca me acostumbro y me gustaría que continuasen sucediendo momentos así.



Pako, como jugador, ¿Qué prefiere ser cola de león o cabeza de ratón? Es decir, ser un jugador poco determinante en un equipo de los denominados grandes o ser un jugador decisivo en uno más modesto, como lo es ahora. En mi opinión, considero que a todos los jugadores les gusta ser la figura del equipo en algún momento, pero también es necesario sacrificar algunas cosas, si quieres ganar. Es sabido que no se gana solo y hay que aceptar lo que tus compañeros hagan.



Esta temporada, está resultando atípica (Son tres los entrenadores que han dirigido los designios deportivos del Baloncesto Fuenlabrada). Aunque a dos de ellos ya los conocía ¿Le resulta fácil adaptarse a los cambios que plantean los entrenadores? Sí. como bien dices, no es fácil en una misma temporada adaptarse a tres entrenadores diferentes, con distinta personalidad y formas de ver el juego diferente, pero en mi caso, trato de escuchar lo que dicen, de aprender de ellos y de hacer lo mejor posible lo que me indiquen hacer. En definitiva, el modo de adaptarme a situaciones como estas es escuchando y haciendo lo que me dicen que haga.



Pako, tras una década jugando en equipos de Estados Unidos, México, Argentina, Letonia y ahora España , ¿Es de la opinión de que en la liga española, es cada vez menos predecible ganar o perder los partidos?, ¿Cuales considera que pueden ser las causas? Sí, en los tres años que he estado aquí, ha sido increíble. Todos los equipos han sido muy buenos y como dices, cualquier equipo, le puede ganar a cualquiera y siempre debes estar preparado para cualquier cosa. A diferencia de las otras ligas en las que he podido jugar, que había equipos muy buenos y otros no lo eran tanto.



Entre las causas de por qué en España el nivel de todos los equipos es muy alto, puede estar en que hay entrenadores y jugadores locales muy competitivos.



Tras su paso por varios países ¿ Qué ventajas e inconvenientes considera que tiene ser itinerante? ¿Le gustaría asentarse definitivamente en algún lugar en concreto? Como todo en esta vida, pienso que tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas el no llegar a establecerse en un lugar .



Es cierto que tener la visión de otras ligas, te permite un mejor y más rápido aprendizaje, de otros jugadores y otros entrenadores.



Personalmente, me encanta viajar y aprender y a donde me mande el basketball, allí seguiré yendo. Si bien es cierto, que ahora en mi situación familiar, con esposa e hijo me resulta más complicado estar moviéndome continuamente de país en país.



Pako, aunque aún le quedan algunos años para poner punto y final a su carrera deportiva. Una vez que “cuelgue las zapatillas”, ¿Se ha planteado continuar vinculado de alguna manera al baloncesto? Sí, sí por supuesto. Pienso que en un futuro, me gustaría continuar involucrado con el basketball y continuar manteniendome en algo que me gusta. Considero que trabajar en algo que a uno le gusta, es fuente de disfrute y espero poder hacer eso.



Se habla mucho del análisis de datos como facilitador de triunfos en la élite deportiva. La figura del experto en Big Data, se hace casi tan imprescindible como lo son nutricionistas, psicólogos o fisioterapeutas. En el Club Baloncesto Fuenlabrada, ¿Hacéis uso de medios tecnológicos para obtener alguna ventaja competitiva frente a sus rivales? En el deporte profesional, cuanta más información logremos obtener sobre los rivales, más fácil será preparar los partidos y salir victoriosos de ellos.



En nuestro caso, los fisios disponen de dispositivos con los que llevan los datos de cada jugador, con el fin de ayudarnos a mejorar.



Por otra parte, el cuerpo técnico formado por el entrenador y sus ayudantes, utilizan Scouting, para evaluar carencias y virtudes, desde un punto de vista más global a uno más individualizado de los rivales.



¿Qué importancia le otorga al “El sexto jugador”, en los triunfos? ¿ Jugando en casa, siente más presión, por tratar de no defraudar a la afición? No. La verdad es que no me siento presionado por el público. Como jugador, Lo que trato es de hacerlo bien, primero por mí y mi familia y por supuesto por el público.



Soy muy exigente conmigo mismo, y siempre me gusta dar lo mejor que puedo en los partidos y en los entrenamientos porque nunca juego para perder.



La afición de Fuenlabrada , es muy fiel y siempre ayuda bastante, tanto cuando estamos en casa como fuera.



El mítico jugador Michael Jordan, ganador de seis anillos de la mejor liga del mundo, con los Chicago Bulls, afirmaba: “He fallado vez tras vez en mi vida y por eso … tengo éxito”. Pako ¿Cómo suele encajar y gestionar los errores? Pienso de alguna manera igual que Michael Jordan. Al fallar un tiro, no me preocupo mucho y solo tengo en mente, meter el que sigue. Eso es lo que me mantiene motivado para hacer bien las cosas.



Al fallar en un lance del juego, como puede ser una mala defensa o un mal pase, trato de mejorar en la siguiente jugada.



Tan cerca y a la vez tan lejos del sueño americano. La frontera entre Mexico y Estado Unidos, divide en dos Nogales, su lugar de nacimiento. En un mundo cada vez más globalizado y como migrante que fue ¿Considera que tienen sentido las fronteras físicas? Lo cierto es que no me preocupo mucho de estos temas por el momento. Ahorita, gracias a Dios, no lo estoy viviendo de cerca, porque llevo fuera del país bastantes años. Toda la vida se han creado fronteras, se han levantado muros, pero lo que pienso es que al final, la gente trata de vivir de la mejor manera posible y cada quien tomando las mejores decisiones que pueda.



Faceta más personal de Pako Cruz



- ¿Quién o qué le hizo interesarse por el baloncesto? Bueno, mi padre siempre ha jugado al baloncesto. Recuerdo ir a los partidos con él. En mi ciudad natal Nogales, se juega mucho al baskeball, y de niño siempre jugué con amigos a este deporte, y desde ahí, comencé a agarrarle cariño y empezó a gustarme bastante.



- Suele lucir en su camiseta el dorsal 9, ¿Es éste su número favorito? Mi padre cuando jugaba siempre llevaba este número y desde ahí siempre me gustó, por los recuerdos de verlo con ese número.



- ¿Con qué jugador le hubiese gustado o le gustaría en un futuro compartir vestuario? ¡Uh! Pregunta difícil, porque son muchos los jugadores con los que hasta ahorita he compartido con ellos y sin dudarlo, volvería a hacerlo otra vez. Por eso no podría quedarme con uno en especial que me gustase.



- Pako, ¿Suele tener alguna rutina antes de saltar a la pista? Mi rutina es salir a la pista y comenzar a calentar bien, practicando el tiro a canasta. No suelo utilizar es música. Prefiero evitar distracciones y concentrarme únicamente en el partido que nos toque afrontar.



- Cuándo no está jugando al baloncesto, ¿Qué otras actividades suelen realizar? Bueno ahora con mi hijo, que va a cumplir dos años, ya te imaginarás. Todo el día con él jugando a algo con pelota, porque le encantan, ya sea a fútbol, basket, en el parque y, pues disfruto mucho de esto.



- La canción “Los sueños” del grupo malagueño “Chambao” dice así: “Porque aquello que sientes y deseas te puede suceder a ti. Imagina por un momento que se hace realidad” ¿Pako tiene actualmente algún deseo? Pues, quisiera seguir avanzando y mejorando en el basketball. Poder darle a mi familia lo mejor que pueda y que toda mi familia goce de salud.



- ¿Su plato español preferido, y mexicano? Por norma general, la comida española está muy rica. Sin ir más lejos, ayer comí unos huevos rotos con chistorra, que estaban muy buenos, y sería uno de mis platos favoritos. Respecto a la cocina mexicana, me encantan los tacos, con distintas salsas.



- ¿Qué lugares nos recomienda visitar de su México natal? Bueno, hay bastantes lugares donde los que decidan visitar México, disfrutarán mucho.



Por ejemplo, la Riviera Maya, situada a lo largo del Mar Caribe es una de las zonas turísticas de México, por excelencia. Cancún, con sus hermosas playas de arena de coral fina y blanca y sus aguas transparentes. Mérida, la capital de Yucatán, cuenta con un rico patrimonio colonial y maya.



En el Océano Pacífico, hay lugares como Sinaloa, Sonora, o las regiones de Los Cabos y La Paz, en la Baja California, que destacan por la belleza de sus mares y la combinación de paisajes desérticos, playas y zonas montañosas.



- Pako, ¿Suele coleccionar las camisetas de los distintos equipos por los que ha pasado? Sí. De todos los equipos en los que he jugado basketball, guardo en casa al menos, una camisa. Las guardo con intención de algún día dárselas a mi hijo.



También, desde hace algún tiempo, suelo intercambiar, al principio de cada temporada, camisetas con mi compatriota y buen amigo desde hace años, Jorge Gutiérrez, que jugó en la NBA y esta temporada lo hizo en la liga española, en el club de San Sebastián Guipuzkoa Basket.