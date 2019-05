La IV Cumbre de Marbella All Stars convierte a la Costa del Sol en destino gourmet Top del Sur de Europa Comunicae

lunes, 20 de mayo de 2019, 13:11 h (CET) La IV Edición de las estrellas de Andalucía Marbella All Stars incrementa el impacto económico un 40 por ciento con respecto a las previsiones. La V Cumbre en 2020 se desarrollará durante la semana completa del 11 de mayo con la incorporación de nuevos escenarios y experiencias alrededor de la Alta Gastronomía Marbella como capital de la Alta Gastronomía de la Costa del Sol y de toda Andalucía ha logrado convertirse en el destino gourmet más relevante del Mediterráneo, junto con la capital francesa de Niza, situada al lado Mónaco. Esta es la principal conclusión de la IV Edición de la Cumbre de la Alta Gastronomía de Andalucía Marbella All Stars 2019, evento que presenta todas las novedades para la temporada de verano de la Alta Hostelería. El sector gastronómico que está en plena efervescencia en Marbella y el resto de la Costa del Sol va a seguir siendo el motor más dinámico e innovador del turismo en este destino, según se ha adelantado en Marbella All Stars 2019.

La organización de la IV Cumbre de la Alta Gastronomía de Andalucía Marbella All Stars que cada año se celebra en la Costa del Sol presenta los estupendos resultados económicos que han logrado superar en un 40 por ciento las previsiones. Tanto de número de participantes profesionales; de operaciones comerciales realizadas; de impacto económico en la ciudad con pernoctaciones y gastos en hostelería y, por último, de negocio realizado entre las empresas asistentes. El enorme éxito de la Cumbre de Marbella All Stars sitúa al evento como uno de los más importantes y el más innovador del calendario nacional del sector de la hostelería.

Así analiza la Directora de Marbella All Stars, María Asenjo, las razones del éxito de Marbella All Stars que se repite cada año: “Marbella, como capital de la Alta Gastronomía de la Costa del Sol y de Andalucía tiene un músculo tanto económico, de poder de compras, como creativo enorme. El sector de la hostelería de la Costa del Sol, con Marbella como capital, es, de hecho, el tercero después de Madrid y Barcelona. Marbella All Stars es su plataforma de proyección de conocimiento y negocio. Una plataforma que sólo acaba de despegar y augura crecimientos exponenciales”.

Marbella también ha logrado convertirse, además de en una de las capitales del Turismo Gastronómico Excelente, en el escenario elegido por empresas de todo el mundo para presentar sus nuevas tendencias. Tanto de productos gourment, como de diseño y moda relacionados con la hostelería.

Marbella All Stars presenta las nuevas tendencias del Turismo Gastronómico ExcelenteMarbella All Stars también ha presentado las nuevas tendencias del Turismo Gastronómico Excelente para los próximos años:

La revolución verde y ecológica es presente. Los hoteles y restaurantes gastronómicos que no ofrezcan opciones vegetarianas, veganas y ecológicas antes de los próximos tres años no podrán mantenerse en el nivel top. El turista gastronómico excelente quiere disfrutar del verdadero sabor del territorio que visita y demanda productos exclusivamente locales. Las empresas turísticas deberán de incrementa, por ello, el trabajo que realizan con los productores locales para ofrecer verdaderas experiencias gourmet a los turistas que llegan. Los turistas buscan experiencias personalizadas en espacios únicos, alejándose de las mesas estáticas de los restaurantes, lo que ya está propiciando un auténtico boom del sector de los catering gastronómicos. El cuidado por la salud hace que los clientes busquen disfrutar de la Alta Gastronomía durante el desayuno y el almuerzo, en detrimento de la cena. El potencial de los desayunos gastronómicos es enorme. La gastronomía es la principal herramienta para desestacionalizar el turismo de sol y playa. La llegada de propuestas y experiencias gastronómicas durante el otoño, la Navidad y el invierno crecerá en los próximos años. La gastronomía se abre al mundo de la moda y el diseño. Con la aparición de multitud de propuestas de diseñadores de todo tipo dirigidas a la hostelería. Marbella es el destino perfecto del cliente gastronómico Millennial con unas nuevas exigencias: más activo físicamente, más preocupado por el origen de los productos y más respetuoso con el Medio Ambiente.

